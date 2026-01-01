LocalAI هو بديل مجاني ومفتوح المصدر لواجهة برمجة تطبيقات OpenAI يعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. إنه يطبق مواصفات OpenAI REST API، بحيث يمكن لأي تطبيق مبني لـ OpenAI — مثل LangChain وLlamaIndex وAutoGen ومئات غيرها — التبديل إلى LocalAI عن طريق تغيير عنوان URL لنقطة نهاية واحدة دون الحاجة إلى تعديلات في الكود. وهو يدعم نماذج اللغة عبر llama.cpp، وتوليد الصور عبر Stable Diffusion، ونسخ الصوت عبر Whisper، وكل ذلك يتم تقديمه من حاوية واحدة مع معرض نماذج مدمج وواجهة مستخدم للدردشة.

استضافة LocalAI ذاتيًا تعني أن مطالباتك واستجاباتك والمحتوى الذي تم إنشاؤه لا يغادر خادمك أبدًا. لا توجد تكاليف لكل رمز مميز، ولا حدود للمعدل، ولا اعتماد على توفر واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية — مما يجعله عمليًا لأعباء العمل الحساسة للخصوصية وعمليات النشر الإنتاجية التي تراعي التكلفة.