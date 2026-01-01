نشر LocalAI بنقرة واحدة.
خادم استدلال مستضاف ذاتيًا، متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، يقوم بتشغيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وتوليد الصور، ونسخ الصوت على أجهزتك الخاصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LocalAI؟
LocalAI هو بديل مجاني ومفتوح المصدر لواجهة برمجة تطبيقات OpenAI يعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. إنه يطبق مواصفات OpenAI REST API، بحيث يمكن لأي تطبيق مبني لـ OpenAI — مثل LangChain وLlamaIndex وAutoGen ومئات غيرها — التبديل إلى LocalAI عن طريق تغيير عنوان URL لنقطة نهاية واحدة دون الحاجة إلى تعديلات في الكود. وهو يدعم نماذج اللغة عبر llama.cpp، وتوليد الصور عبر Stable Diffusion، ونسخ الصوت عبر Whisper، وكل ذلك يتم تقديمه من حاوية واحدة مع معرض نماذج مدمج وواجهة مستخدم للدردشة.
استضافة LocalAI ذاتيًا تعني أن مطالباتك واستجاباتك والمحتوى الذي تم إنشاؤه لا يغادر خادمك أبدًا. لا توجد تكاليف لكل رمز مميز، ولا حدود للمعدل، ولا اعتماد على توفر واجهة برمجة تطبيقات تابعة لجهة خارجية — مما يجعله عمليًا لأعباء العمل الحساسة للخصوصية وعمليات النشر الإنتاجية التي تراعي التكلفة.
الميزات الأساسية في LocalAI
متوافق مع OpenAI API
استخدمه كبديل لاستدعاءات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI دون تغيير رمز التطبيق — ما عليك سوى تحديث عنوان URL الأساسي وتبديل مفتاح API.
الاستدلال متعدد الوسائط
تشغيل نماذج اللغة، وتوليد الصور (Stable Diffusion)، ونسخ الصوت (Whisper) من خادم واحد تحت واجهة برمجة تطبيقات موحدة واحدة.
معرض النماذج المُدمج
تصفح، وقم بتنزيل، وتفعيل النماذج المُعدة مسبقًا عبر واجهة المستخدم الويب دون كتابة ملفات التكوين أو تشغيل أوامر سطر الأوامر.
تشغيل حصري لوحدة المعالجة المركزية
يعمل على أجهزة VPS القياسية دون متطلبات وحدة معالجة الرسوميات (GPU) — يتم دعم تسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) عند توفرها ولكنها ليست مطلوبة أبدًا.
لا تكلفة للرموز
استدلال غير محدود بدون تسعير لكل طلب، أو حصص استخدام، أو فوترة — تكلفتك الوحيدة هي الخادم الافتراضي الخاص (VPS) الذي يقوم بتشغيله.
لماذا تشغّل LocalAI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.