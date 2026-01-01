نشر خادم Ant Media CE بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم وسائط مفتوح المصدر يوفر بث WebRTC و RTMP و SRT و HLS بزمن استجابة أقل من ثانية، مع لوحة تحكم إدارية مدمجة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ant Media Server CE؟
Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويسلم التدفقات إلى المشاهدين عبر WebRTC (زمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم إدارية مدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود من منصات خارجية، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تقوم بإنشاء منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصل دراسي للتعلم الإلكتروني، أو مزاد مباشر، أو بث رياضي، يمنحك Ant Media Server أساسًا جاهزًا للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.
الميزات الأساسية في Ant Media Server CE
زمن انتقال فائق الانخفاض WebRTC
استوعب وشغل التدفقات بزمن انتقال من طرف إلى طرف أقل من 0.5 ثانية عبر WebRTC، مما يتيح تجارب فيديو تفاعلية في الوقت الفعلي.
استيعاب متعدد البروتوكولات
اقبل البث المباشر من OBS و FFmpeg وكاميرات IP وأي مصدر متوافق مع RTMP أو SRT أو WebRTC دون الحاجة إلى تكوين إضافي.
تسليم HLS و CMAF
بث التدفقات عبر HLS القياسي و CMAF LL-HLS ليتمكن المشاهدون على أي جهاز أو شبكة توصيل محتوى (CDN) من المشاهدة دون الحاجة إلى مكونات إضافية.
لوحة تحكم إدارية مدمجة
إدارة تطبيقات البث، وفحص الجلسات المباشرة، وتكوين إعدادات الخادم من خلال وحدة تحكم الويب المدمجة على المنفذ 5080.
التسجيل والفيديو حسب الطلب
سجل البث المباشر تلقائيًا بصيغة MP4 أو HLS وقدمه كمحتوى عند الطلب من نفس الخادم.
لماذا تشغّل Ant Media Server CE على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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