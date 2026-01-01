Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويسلم التدفقات إلى المشاهدين عبر WebRTC (زمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم إدارية مدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود من منصات خارجية، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تقوم بإنشاء منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصل دراسي للتعلم الإلكتروني، أو مزاد مباشر، أو بث رياضي، يمنحك Ant Media Server أساسًا جاهزًا للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.