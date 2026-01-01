خصم يصل إلى 68% على Ant Media Server CE

نشر خادم Ant Media CE بتثبيت بنقرة واحدة.

خادم وسائط مفتوح المصدر يوفر بث WebRTC و RTMP و SRT و HLS بزمن استجابة أقل من ثانية، مع لوحة تحكم إدارية مدمجة.

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319 /الشهر
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نشر خادم Ant Media CE بتثبيت بنقرة واحدة.

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KVM 1
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KVM 2
1,119
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تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
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تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ant Media Server CE؟

Ant Media Server Community Edition هو محرك بث مفتوح المصدر مصمم للفيديو المباشر بزمن انتقال منخفض للغاية. يقبل الإدخال عبر RTMP و SRT و WebRTC، ويسلم التدفقات إلى المشاهدين عبر WebRTC (زمن انتقال ~0.5 ثانية)، و HLS، و CMAF LL-HLS، و DASH، و RTSP — كل ذلك من خادم واحد. تتيح لك لوحة تحكم إدارية مدمجة إدارة التدفقات وتكوين التطبيقات ومراقبة الاتصالات دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود رسوم لكل بث، ولا قيود من منصات خارجية، وملكية كاملة لبيانات جمهورك. سواء كنت تقوم بإنشاء منصة للرعاية الصحية عن بعد، أو فصل دراسي للتعلم الإلكتروني، أو مزاد مباشر، أو بث رياضي، يمنحك Ant Media Server أساسًا جاهزًا للإنتاج تتحكم فيه بالكامل.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Ant Media Server CE

زمن انتقال فائق الانخفاض WebRTC

استوعب وشغل التدفقات بزمن انتقال من طرف إلى طرف أقل من 0.5 ثانية عبر WebRTC، مما يتيح تجارب فيديو تفاعلية في الوقت الفعلي.

استيعاب متعدد البروتوكولات

اقبل البث المباشر من OBS و FFmpeg وكاميرات IP وأي مصدر متوافق مع RTMP أو SRT أو WebRTC دون الحاجة إلى تكوين إضافي.

تسليم HLS و CMAF

بث التدفقات عبر HLS القياسي و CMAF LL-HLS ليتمكن المشاهدون على أي جهاز أو شبكة توصيل محتوى (CDN) من المشاهدة دون الحاجة إلى مكونات إضافية.

لوحة تحكم إدارية مدمجة

إدارة تطبيقات البث، وفحص الجلسات المباشرة، وتكوين إعدادات الخادم من خلال وحدة تحكم الويب المدمجة على المنفذ 5080.

التسجيل والفيديو حسب الطلب

سجل البث المباشر تلقائيًا بصيغة MP4 أو HLS وقدمه كمحتوى عند الطلب من نفس الخادم.

لماذا تشغّل Ant Media Server CE على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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