Multica هي منصة وكلاء مُدارة مفتوحة المصدر تتيح لك التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين كزملاء في الفريق بدلاً من جلسات الدردشة الفردية. قم بتعيين المهام لوكلاء محددين، وراقب تقدمهم في الوقت الفعلي، وقم ببناء مكتبة مهارات قابلة لإعادة الاستخدام تتراكم بمرور الوقت مع عمل فريقك معًا. وهي تدعم أي واجهة سطر أوامر للوكيل مثبتة محليًا — مثل Claude Code وCodex وGitHub Copilot وGemini وغيرها — من خلال برنامج خفي خفيف الوزن يربط أجهزتك بالخادم المركزي.

تتيح لك استضافة Multica ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل مهمة وتغيير في التعليمات البرمجية وبيانات اعتماد التكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك دون رسوم لكل مقعد ودون تتبع وكيل من طرف ثالث. يأتي PostgreSQL مع pgvector مهيأً مسبقًا، لذا فإن المنصة جاهزة للإنتاج من أول تشغيل.