نشر Multica بنقرة واحدة.
منصة وكلاء مُدارة مفتوحة المصدر تحول وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين إلى زملاء عمل يمكنك تكليفهم بالعمل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Multica؟
Multica هي منصة وكلاء مُدارة مفتوحة المصدر تتيح لك التعامل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين كزملاء في الفريق بدلاً من جلسات الدردشة الفردية. قم بتعيين المهام لوكلاء محددين، وراقب تقدمهم في الوقت الفعلي، وقم ببناء مكتبة مهارات قابلة لإعادة الاستخدام تتراكم بمرور الوقت مع عمل فريقك معًا. وهي تدعم أي واجهة سطر أوامر للوكيل مثبتة محليًا — مثل Claude Code وCodex وGitHub Copilot وGemini وغيرها — من خلال برنامج خفي خفيف الوزن يربط أجهزتك بالخادم المركزي.
تتيح لك استضافة Multica ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بكل مهمة وتغيير في التعليمات البرمجية وبيانات اعتماد التكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك دون رسوم لكل مقعد ودون تتبع وكيل من طرف ثالث. يأتي PostgreSQL مع pgvector مهيأً مسبقًا، لذا فإن المنصة جاهزة للإنتاج من أول تشغيل.
الميزات الأساسية في Multica
دعم متعدد الوكلاء
ربط Claude Code و Codex و GitHub Copilot و Gemini و CLIs لوكلاء البرمجة الأخرى عبر لوحة تحكم واحدة.
خفي التنفيذ المحلي
يعمل برنامج خفيف على أجهزتك الخاصة بحيث تنفذ الوكلاء مقابل مساحة العمل الحقيقية وبيانات الاعتماد التي لديك بالفعل.
تعيين المهام وتتبعها
توزيع المهام على وكلاء محددين ومتابعة التقدم والمخرجات والقرارات في الوقت الفعلي دون استقصاء سلاسل المحادثات.
مكتبة المهارات القابلة لإعادة الاستخدام
التقط مهارات الوكيل مرة واحدة وأعد تطبيقها عبر مساحات العمل والزملاء بحيث تتراكم القدرة بمرور الوقت.
أتمتة الويب هوك
قم بتشغيل مهام سير عمل الوكيل من GitHub أو Lark أو أي خدمة خارجية عبر معالجات الويب هوك المدمجة للطيار الآلي.
ملكية البيانات المستضافة ذاتيًا
جميع المهام وتغييرات الكود وبيانات اعتماد التكامل تبقى على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون قياس عن بعد وبدون تسعير لكل مقعد.
لماذا تشغّل Multica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.