نشر Opengist بتثبيت بنقرة واحدة.
باستبين مستضاف ذاتيًا ومدعوم بتقنية Git لمشاركة مقتطفات التعليمات البرمجية مع تمييز بناء الجملة وسجل الإصدارات الكامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Opengist؟
Opengist هو مستودع قصاصات (pastebin) مستضاف ذاتيًا يخزن كل قصاصة كـ مستودع Git حقيقي. على عكس أدوات اللصق المدعومة بقواعد البيانات، كل قصاصة قابلة للاستنساخ بالكامل — يمكن للمستخدمين دفع التحديثات، وعرض سجل الالتزامات الكامل، والتعاون عبر أوامر Git القياسية عبر HTTP أو SSH. توفر واجهة الويب النظيفة تمييز بناء الجملة، والبحث بالنص الكامل، وأنماط رؤية عامة وخاصة وغير مدرجة لكل قصاصة.
تمنحك استضافة Opengist على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لقصاصات التعليمات البرمجية واللصقات الخاصة بك دون مشاركتها مع خدمات الجهات الخارجية. يتم استخدام SQLite افتراضيًا دون الحاجة إلى حاوية قاعدة بيانات إضافية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول مع إمكانية الوصول إلى الإعدادات على مستوى المثيل وإدارة المستخدمين.
الميزات الأساسية في Opengist
تخزين مدعوم بـ Git
يتم تخزين كل مقتطف كمستودع Git حقيقي، مما يوفر سجل الإصدارات والفروقات وإمكانية الاستنساخ عبر HTTP أو SSH بشكل مباشر.
تمييز بناء الجملة
يدعم مئات اللغات مع الكشف التلقائي والتجاوز اليدوي لتسليط الضوء بدقة على أي مقتطف برمجي أو ملف تكوين.
عناصر التحكم في الرؤية
عيّن المقتطفات الفردية كعامة أو خاصة أو غير مدرجة للتحكم بدقة فيمن يمكنه اكتشاف وعرض مقتطفاتك.
بحث بالنص الكامل
ابحث في جميع الملخصات حسب المحتوى أو اسم الملف أو اللغة باستخدام فهرس Bleve المدمج — لا يلزم محرك بحث خارجي.
تسجيل الدخول عبر OAuth
تسجيل الدخول باستخدام GitHub أو GitLab أو Gitea أو أي موفر متوافق مع OIDC بدلاً من إدارة حساب محلي منفصل.
مقتطفات قابلة للتضمين
قم بتضمين أي مقتطف في صفحات خارجية باستخدام وسم نص برمجي مُنشأ يعرض رمزًا مباشرًا ومميزًا نحويًا مباشرةً.
لماذا تشغّل Opengist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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