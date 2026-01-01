Opengist هو مستودع قصاصات (pastebin) مستضاف ذاتيًا يخزن كل قصاصة كـ مستودع Git حقيقي. على عكس أدوات اللصق المدعومة بقواعد البيانات، كل قصاصة قابلة للاستنساخ بالكامل — يمكن للمستخدمين دفع التحديثات، وعرض سجل الالتزامات الكامل، والتعاون عبر أوامر Git القياسية عبر HTTP أو SSH. توفر واجهة الويب النظيفة تمييز بناء الجملة، والبحث بالنص الكامل، وأنماط رؤية عامة وخاصة وغير مدرجة لكل قصاصة.

تمنحك استضافة Opengist على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لقصاصات التعليمات البرمجية واللصقات الخاصة بك دون مشاركتها مع خدمات الجهات الخارجية. يتم استخدام SQLite افتراضيًا دون الحاجة إلى حاوية قاعدة بيانات إضافية. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول مع إمكانية الوصول إلى الإعدادات على مستوى المثيل وإدارة المستخدمين.