WUD (What's Up Docker) هو الخلف النشط الذي يتم صيانته لـ whats-up-docker، ويركز بالكامل على إبقاء صور الحاويات محدثة عبر البنية التحتية المستضافة ذاتيًا. يقوم بفحص الحاويات قيد التشغيل باستمرار، ويستعلم سجلات المصدر، ويبلغ بدقة عن الصور التي تتوفر لها إصدارات جديدة — Docker Hub، GHCR، ECR، GCR، ACR، Quay، والسجلات المستضافة ذاتيًا كلها مدعومة جاهزة للاستخدام.

استضافة WUD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل أي اعتماد على متتبعات تحديث SaaS التابعة لجهات خارجية ويحتفظ بالمخزون الكامل لأسطول حاوياتك داخل البنية التحتية التي تتحكم بها. يمكن للمشغلات أن تتفرع إلى Slack، Telegram، Discord، Gotify، Apprise، IFTTT، Pushover، MQTT، خطافات الويب العامة، أو إعادة بناء المكدسات تلقائيًا.