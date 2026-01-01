نشر WUD بنقرة واحدة.
مراقب مفتوح المصدر يكتشف تحديثات صور Docker ويُعلمك عبر عشرات القنوات المدمجة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WUD؟
WUD (What's Up Docker) هو الخلف النشط الذي يتم صيانته لـ whats-up-docker، ويركز بالكامل على إبقاء صور الحاويات محدثة عبر البنية التحتية المستضافة ذاتيًا. يقوم بفحص الحاويات قيد التشغيل باستمرار، ويستعلم سجلات المصدر، ويبلغ بدقة عن الصور التي تتوفر لها إصدارات جديدة — Docker Hub، GHCR، ECR، GCR، ACR، Quay، والسجلات المستضافة ذاتيًا كلها مدعومة جاهزة للاستخدام.
استضافة WUD ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل أي اعتماد على متتبعات تحديث SaaS التابعة لجهات خارجية ويحتفظ بالمخزون الكامل لأسطول حاوياتك داخل البنية التحتية التي تتحكم بها. يمكن للمشغلات أن تتفرع إلى Slack، Telegram، Discord، Gotify، Apprise، IFTTT، Pushover، MQTT، خطافات الويب العامة، أو إعادة بناء المكدسات تلقائيًا.
الميزات الأساسية في WUD
مراقبة السجلات المتعددة
يتتبع التحديثات عبر Docker Hub و GHCR و ECR و GCR و ACR و Quay، وأي سجلات مخصصة بدون ملحقات خاصة بكل مزود.
تفعيل الأتمتات
يوجه أحداث الإصدار الجديد إلى Slack، Telegram، Discord، Apprise، MQTT، webhooks عامة، أو مهام إعادة بناء الحاويات.
الويب UI و REST API
تصفح التحديثات المعلقة، وافحص الملخصات، وادمج مع لوحات المعلومات الحالية من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة.
قواعد المراقبة الدقيقة
قم بتضمين أو استبعاد الحاويات حسب التسمية أو الاسم أو السجل، واختر بين استراتيجيات مقارنة semver أو regex أو digest.
مقاييس Prometheus
تصدّر الحاوية وتحدّث المقاييس على /metrics حتى تتمكن مكدسات Grafana الموجودة من التنبيه بشأن الصور القديمة.
بصمة خفيفة
يعمل كحاوية Node.js واحدة بحجم تخزين صغير جداً، مناسبة لمثيلات VPS الصغيرة جنباً إلى جنب مع أعباء عمل الإنتاج.
لماذا تشغّل WUD على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.