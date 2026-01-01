نشر Home Assistant بنقرة واحدة.
منصة أتمتة منزلية مفتوحة المصدر تركز على الخصوصية مع أكثر من 2000 تكامل للأجهزة والخدمات الذكية.
اختر خطة VPS لـ Home Assistant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Home Assistant؟
Home Assistant هو منصة التشغيل الآلي للمنزل مفتوحة المصدر الرائدة التي يثق بها ملايين المستخدمين حول العالم. توحد الأجهزة الذكية من مختلف الشركات المصنعة — الأضواء، منظمات الحرارة، الكاميرات، أنظمة الأمان، ومشغلات الوسائط — في واجهة واحدة قابلة للتخصيص، مع محرك أتمتة قوي يدعم سيناريوهات معقدة يتم تشغيلها بالوقت، أو حالات الأجهزة، أو الأحداث الخارجية.
يضمن نشر Home Assistant على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء منزلك الذكي يعمل حتى أثناء الانقطاعات المحلية، ويوفر وصولاً موثوقًا عن بُعد من أي مكان، ويحافظ على جميع بيانات الجهاز ومنطق الأتمتة تحت سيطرتك الكاملة دون الاعتماد على خدمات السحابة.
الميزات الأساسية في Home Assistant
أكثر من 2,000 تكامل
قم بتوصيل أي جهاز منزلي ذكي أو خدمة سحابية تقريبًا من خلال مكتبة متنامية باستمرار من عمليات التكامل المجتمعية.
التحكم المحلي
تعمل جميع الأتمتة محليًا دون الاعتماد على السحابة، مما يحافظ على استجابة منزلك حتى عند انقطاع اتصال الإنترنت.
أتمتة قوية
محرر أتمتة مرئي وقائم على YAML يدعم المشغلات المعقدة والشروط والإجراءات متعددة الخطوات لأي سيناريو.
لوحات معلومات قابلة للتخصيص
تتيح لك لوحات تحكم Lovelace تصميم واجهات تحكم مخصصة لأي جهاز أو شاشة في منزلك.
دمج المساعد الصوتي
يعمل مع مساعد Google وأمازون أليكسا وSiri للتحكم بدون استخدام اليدين بأي جهاز متصل.
مراقبة الطاقة
تتبع وحسّن استهلاك الطاقة المنزلية باستخدام لوحات تحكم مخصصة للمراقبة وبيانات الاستهلاك على مستوى الجهاز.
لماذا تشغّل Home Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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