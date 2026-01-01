خصم يصل إلى 68% على n8n with AI Assistant

نشر n8n مع مساعد الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة.

أتمتة سير العمل مع دردشة ذكاء اصطناعي مدمجة تخطط وتبني وتصحح أخطاء أتمتاتك لك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
429/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر n8n مع مساعد الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ n8n with AI Assistant

الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام n8n with AI Assistant؟

n8n هي منصة لأتمتة سير العمل تربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال محرر مرئي قائم على العقد. يضيف هذا النشر مساعد n8n المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو واجهة دردشة تحول الطلبات باللغة الطبيعية إلى سير عمل فعال — حيث يختار العقد الصحيحة، ويربطها ببعضها، ويكتب التعبيرات، ويوضح سبب فشل التنفيذ بدلاً من تركك لقراءة السجلات.

يقوم المساعد بتشغيل التعليمات البرمجية في خدمة بيئة معزولة (sandbox) يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع n8n على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من سحابة طرف ثالث، لذا تظل منطق سير العمل وبيانات الاعتماد والتعليمات البرمجية المولدة على بنيتك التحتية. يتم تشغيله بواسطة Nexos AI، مما يمنح المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج المتطورة من خلال مفتاح واحد بينما تحتفظ أنت بعمليات تنفيذ سير العمل غير المحدودة وبدون تسعير لكل مهمة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في n8n with AI Assistant

بناء سير العمل المدفوع بالمحادثة

صِف الأتمتة التي تريدها بلغة واضحة وسيقوم المساعد بتجميع العُقد والاتصالات والتعبيرات لك.

صندوق رمل التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا

يتم تنفيذ الكود الذي تم إنشاؤه في خدمة بيئة اختبار معزولة تعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، لذلك لا يتم إرسال أي شيء إلى مزود تنفيذ خارجي.

تصحيح الأخطاء الموجه

اسأل المساعد عن سبب فشل التنفيذ واحصل على شرح مع حل ملموس بدلاً من التنقيب في سجلات التنفيذ الأولية.

الوصول إلى نموذج Nexos AI

يمنح مفتاح واحد لـ Nexos AI المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج الرائدة، ويمكنك تبديل النموذج الذي يستخدمه في أي وقت.

مجموعة n8n للأتمتة الكاملة

كل شيء في n8n القياسي متضمن — مئات من عمليات التكامل، وخطافات الويب، والجداول الزمنية، وعقد JavaScript المخصصة.

تبقى البيانات على VPS الخاص بك

تعريفات سير العمل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسجل التنفيذ يتم تخزينها في وحدة تخزين دائمة تتحكم بها ويمكنك نسخها احتياطيًا بحرية.

لماذا تشغّل n8n with AI Assistant على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Omkar
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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