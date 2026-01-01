n8n هي منصة لأتمتة سير العمل تربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال محرر مرئي قائم على العقد. يضيف هذا النشر مساعد n8n المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو واجهة دردشة تحول الطلبات باللغة الطبيعية إلى سير عمل فعال — حيث يختار العقد الصحيحة، ويربطها ببعضها، ويكتب التعبيرات، ويوضح سبب فشل التنفيذ بدلاً من تركك لقراءة السجلات.

يقوم المساعد بتشغيل التعليمات البرمجية في خدمة بيئة معزولة (sandbox) يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع n8n على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من سحابة طرف ثالث، لذا تظل منطق سير العمل وبيانات الاعتماد والتعليمات البرمجية المولدة على بنيتك التحتية. يتم تشغيله بواسطة Nexos AI، مما يمنح المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج المتطورة من خلال مفتاح واحد بينما تحتفظ أنت بعمليات تنفيذ سير العمل غير المحدودة وبدون تسعير لكل مهمة.