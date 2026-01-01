نشر n8n مع مساعد الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة.
أتمتة سير العمل مع دردشة ذكاء اصطناعي مدمجة تخطط وتبني وتصحح أخطاء أتمتاتك لك.
اختر خطة VPS لـ n8n with AI Assistant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام n8n with AI Assistant؟
n8n هي منصة لأتمتة سير العمل تربط التطبيقات والخدمات وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من خلال محرر مرئي قائم على العقد. يضيف هذا النشر مساعد n8n المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو واجهة دردشة تحول الطلبات باللغة الطبيعية إلى سير عمل فعال — حيث يختار العقد الصحيحة، ويربطها ببعضها، ويكتب التعبيرات، ويوضح سبب فشل التنفيذ بدلاً من تركك لقراءة السجلات.
يقوم المساعد بتشغيل التعليمات البرمجية في خدمة بيئة معزولة (sandbox) يتم نشرها جنبًا إلى جنب مع n8n على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من سحابة طرف ثالث، لذا تظل منطق سير العمل وبيانات الاعتماد والتعليمات البرمجية المولدة على بنيتك التحتية. يتم تشغيله بواسطة Nexos AI، مما يمنح المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج المتطورة من خلال مفتاح واحد بينما تحتفظ أنت بعمليات تنفيذ سير العمل غير المحدودة وبدون تسعير لكل مهمة.
الميزات الأساسية في n8n with AI Assistant
بناء سير العمل المدفوع بالمحادثة
صِف الأتمتة التي تريدها بلغة واضحة وسيقوم المساعد بتجميع العُقد والاتصالات والتعبيرات لك.
صندوق رمل التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا
يتم تنفيذ الكود الذي تم إنشاؤه في خدمة بيئة اختبار معزولة تعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، لذلك لا يتم إرسال أي شيء إلى مزود تنفيذ خارجي.
تصحيح الأخطاء الموجه
اسأل المساعد عن سبب فشل التنفيذ واحصل على شرح مع حل ملموس بدلاً من التنقيب في سجلات التنفيذ الأولية.
الوصول إلى نموذج Nexos AI
يمنح مفتاح واحد لـ Nexos AI المساعد إمكانية الوصول إلى النماذج الرائدة، ويمكنك تبديل النموذج الذي يستخدمه في أي وقت.
مجموعة n8n للأتمتة الكاملة
كل شيء في n8n القياسي متضمن — مئات من عمليات التكامل، وخطافات الويب، والجداول الزمنية، وعقد JavaScript المخصصة.
تبقى البيانات على VPS الخاص بك
تعريفات سير العمل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API)، وسجل التنفيذ يتم تخزينها في وحدة تخزين دائمة تتحكم بها ويمكنك نسخها احتياطيًا بحرية.
لماذا تشغّل n8n with AI Assistant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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