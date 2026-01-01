Jitsi Meet هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو تعمل بالكامل في المتصفح باستخدام WebRTC، ولا تتطلب أي إضافات أو تطبيقات أو حسابات للمشاركين. تم بناؤها بواسطة الفريق الذي يقف وراء خدمة meet.jit.si العامة الشهيرة وتستخدمها 8x8 في منصتها السحابية التجارية، ويدعم Jitsi Meet فيديو عالي الدقة، ومشاركة الشاشة، والتشفير من طرف إلى طرف، والتسجيل، والبث المباشر إلى YouTube، ورفع الأيدي، والاستطلاعات، وغرف الاستراحة، والترجمة الفورية الجاهزة للاستخدام.

تتيح استضافة Jitsi Meet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمؤسسات والمجتمعات دقائق اجتماع غير محدودة لعدد غير محدود من المشاركين، مع توجيه كل تدفق صوتي ومرئي بواسطة البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار، أو تحد من عرض النطاق الترددي، أو تحلل بيانات تعريف الاجتماع.