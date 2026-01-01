نشر Jitsi Meet بنقرة واحدة.
منصة مؤتمرات فيديو مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة، وتشفير شامل، وبدون رسوم لكل مشارك — بديل لـ Zoom.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jitsi Meet؟
Jitsi Meet هو منصة مجانية ومفتوحة المصدر لعقد مؤتمرات الفيديو تعمل بالكامل في المتصفح باستخدام WebRTC، ولا تتطلب أي إضافات أو تطبيقات أو حسابات للمشاركين. تم بناؤها بواسطة الفريق الذي يقف وراء خدمة meet.jit.si العامة الشهيرة وتستخدمها 8x8 في منصتها السحابية التجارية، ويدعم Jitsi Meet فيديو عالي الدقة، ومشاركة الشاشة، والتشفير من طرف إلى طرف، والتسجيل، والبث المباشر إلى YouTube، ورفع الأيدي، والاستطلاعات، وغرف الاستراحة، والترجمة الفورية الجاهزة للاستخدام.
تتيح استضافة Jitsi Meet ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للمؤسسات والمجتمعات دقائق اجتماع غير محدودة لعدد غير محدود من المشاركين، مع توجيه كل تدفق صوتي ومرئي بواسطة البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار، أو تحد من عرض النطاق الترددي، أو تحلل بيانات تعريف الاجتماع.
الميزات الأساسية في Jitsi Meet
مكالمات فيديو عبر المتصفح فقط
ينضم المشاركون من أي متصفح حديث دون الحاجة لتثبيت برامج أو إضافات أو إنشاء حسابات — ما عليك سوى مشاركة رابط URL وتبدأ المؤتمرات على الفور.
مشاركة الشاشة والتسجيل
مشاركة التطبيقات أو علامات تبويب المتصفح أو الشاشات بأكملها أثناء المكالمات، مع تسجيل اختياري داخل الاجتماع والبث المباشر إلى YouTube أو نقاط نهاية RTMP الأخرى.
التشفير الشامل
E2EE اختياري للمكالمات الفردية واجتماعات المجموعات الصغيرة يحافظ على تشفير تدفقات الصوت والفيديو من المرسل إلى المستلم حتى من الخادم نفسه.
غرف المجموعات واستطلاعات الرأي
قسّم الاجتماعات الكبيرة إلى مجموعات فرعية أصغر للمناقشة، وأجرِ استطلاعات رأي مباشرة، وارفع الأيدي، واستخدم التفاعلات لتحقيق ديناميكية تفاعلية للمؤتمر.
التعليقات التوضيحية المباشرة والاتصال الهاتفي
التكامل الاختياري مع Jigasi للاتصال الهاتفي عبر SIP والترجمة الفورية يجعل الاجتماعات متاحة للمتصلين عبر الهاتف والمشاركين الذين يحتاجون إلى نصوص مكتوبة.
لا يوجد تسعير لكل مقعد
استضف اجتماعات غير محدودة مع عدد غير محدود من المشاركين على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد رسوم لكل مشارك، ولا قيود على وقت الاجتماع، ولا مطالبات بالترقية.
لماذا تشغّل Jitsi Meet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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