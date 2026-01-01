يربط Pulsarr قوائم مشاهدة Plex مع Sonarr و Radarr، محولاً كل نقرة "إضافة إلى قائمة المشاهدة" داخل تطبيق Plex إلى طلب تنزيل تلقائي — لا واجهة أمامية ثانية، ولا عمليات تسجيل دخول منفصلة، ولا دعوات لكل مستخدم. يراقب Plex في الوقت الفعلي لمستخدمي Plex Pass ويرجع إلى الاستقصاء المتدرج للآخرين، ثم يوجه كل عنوان إلى مثيل Sonarr أو Radarr الصحيح بناءً على القواعد التي تحددها.

استضافة Pulsarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات قائمة المشاهدة، وأذونات المستخدم، ومفاتيح API الخاصة بـ arr تحت سيطرتك. تعمل سير عمل الموافقات، والحصص لكل مستخدم، وإشعارات Discord، ومزامنة تسميات Plex بشكل مستمر دون الاعتماد على بقاء خادم منزلي متصلاً بالإنترنت.