خصم يصل إلى 68% على Pulsarr

نشر Pulsarr بنقرة واحدة.

مراقب قائمة مشاهدة Plex في الوقت الفعلي يتزامن مع Sonarr و Radarr بقواعد توجيه المحتوى الذكية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Pulsarr بنقرة واحدة.

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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
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419/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
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KVM 8
3,289
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تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pulsarr؟

يربط Pulsarr قوائم مشاهدة Plex مع Sonarr و Radarr، محولاً كل نقرة "إضافة إلى قائمة المشاهدة" داخل تطبيق Plex إلى طلب تنزيل تلقائي — لا واجهة أمامية ثانية، ولا عمليات تسجيل دخول منفصلة، ولا دعوات لكل مستخدم. يراقب Plex في الوقت الفعلي لمستخدمي Plex Pass ويرجع إلى الاستقصاء المتدرج للآخرين، ثم يوجه كل عنوان إلى مثيل Sonarr أو Radarr الصحيح بناءً على القواعد التي تحددها.

استضافة Pulsarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات قائمة المشاهدة، وأذونات المستخدم، ومفاتيح API الخاصة بـ arr تحت سيطرتك. تعمل سير عمل الموافقات، والحصص لكل مستخدم، وإشعارات Discord، ومزامنة تسميات Plex بشكل مستمر دون الاعتماد على بقاء خادم منزلي متصلاً بالإنترنت.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Pulsarr

مزامنة قائمة المراقبة في الوقت الحقيقي

إضافات قائمة المراقبة من مستخدمي Plex Pass تؤدي إلى طلبات Sonarr أو Radarr فورية، مع استقصاء متقطع يغطي الحسابات غير المشتركة.

توجيه المحتوى الذكي

أنشئ قواعد و/أو باستخدام النوع، المستخدم، اللغة، السنة، التصنيف، التقييمات، أو خدمة البث لتوجيه المحتوى إلى مثيل arr الصحيح.

الموافقة والحصص

تعليق الطلبات لموافقة المسؤول وفرض قيود يومية أو أسبوعية أو شهرية لكل مستخدم لإبقاء قوائم انتظار التنزيل تحت السيطرة.

تكامل بوت Discord

إدارة الموافقات، وعرض حالة الطلبات، وتفعيل الإجراءات مباشرة من Discord باستخدام أوامر الشرطة المائلة التفاعلية.

دعم تعدد المثيلات

وزّع المحتوى عبر مثيلات Sonarr و Radarr متعددة مع وسم متزامن حتى تعرف دائمًا أي مستخدم طلب ماذا.

إشعارات مرنة

أرسل التحديثات عبر إشعارات بليكس على الجوال، ديسكورد، الويب هوكس، أو أكثر من 80 خدمة عبر Apprise عند وصول محتوى إلى مكتبتك.

لماذا تشغّل Pulsarr على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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