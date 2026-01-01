نشر Pulsarr بنقرة واحدة.
مراقب قائمة مشاهدة Plex في الوقت الفعلي يتزامن مع Sonarr و Radarr بقواعد توجيه المحتوى الذكية.
اختر خطة VPS لـ Pulsarr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pulsarr؟
يربط Pulsarr قوائم مشاهدة Plex مع Sonarr و Radarr، محولاً كل نقرة "إضافة إلى قائمة المشاهدة" داخل تطبيق Plex إلى طلب تنزيل تلقائي — لا واجهة أمامية ثانية، ولا عمليات تسجيل دخول منفصلة، ولا دعوات لكل مستخدم. يراقب Plex في الوقت الفعلي لمستخدمي Plex Pass ويرجع إلى الاستقصاء المتدرج للآخرين، ثم يوجه كل عنوان إلى مثيل Sonarr أو Radarr الصحيح بناءً على القواعد التي تحددها.
استضافة Pulsarr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي بيانات قائمة المشاهدة، وأذونات المستخدم، ومفاتيح API الخاصة بـ arr تحت سيطرتك. تعمل سير عمل الموافقات، والحصص لكل مستخدم، وإشعارات Discord، ومزامنة تسميات Plex بشكل مستمر دون الاعتماد على بقاء خادم منزلي متصلاً بالإنترنت.
الميزات الأساسية في Pulsarr
مزامنة قائمة المراقبة في الوقت الحقيقي
إضافات قائمة المراقبة من مستخدمي Plex Pass تؤدي إلى طلبات Sonarr أو Radarr فورية، مع استقصاء متقطع يغطي الحسابات غير المشتركة.
توجيه المحتوى الذكي
أنشئ قواعد و/أو باستخدام النوع، المستخدم، اللغة، السنة، التصنيف، التقييمات، أو خدمة البث لتوجيه المحتوى إلى مثيل arr الصحيح.
الموافقة والحصص
تعليق الطلبات لموافقة المسؤول وفرض قيود يومية أو أسبوعية أو شهرية لكل مستخدم لإبقاء قوائم انتظار التنزيل تحت السيطرة.
تكامل بوت Discord
إدارة الموافقات، وعرض حالة الطلبات، وتفعيل الإجراءات مباشرة من Discord باستخدام أوامر الشرطة المائلة التفاعلية.
دعم تعدد المثيلات
وزّع المحتوى عبر مثيلات Sonarr و Radarr متعددة مع وسم متزامن حتى تعرف دائمًا أي مستخدم طلب ماذا.
إشعارات مرنة
أرسل التحديثات عبر إشعارات بليكس على الجوال، ديسكورد، الويب هوكس، أو أكثر من 80 خدمة عبر Apprise عند وصول محتوى إلى مكتبتك.
لماذا تشغّل Pulsarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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