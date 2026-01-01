نشر Tolgee بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة توطين مفتوحة المصدر مع تحرير في السياق وتكاملات SDK لترجمة التطبيقات إلى لغات متعددة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tolgee؟
Tolgee هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التوطين والترجمة تتيح لفرق التطوير إدارة جميع مفاتيح ترجمة تطبيقاتهم في مكان واحد. ميزتها البارزة هي التحرير في السياق — حيث يمكن للمترجمين تعديل النصوص مباشرة داخل التطبيق قيد التشغيل دون الحاجة للمس ملفات الكود.
استضافة Tolgee ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات الترجمة تحت سيطرتك ويزيل رسوم كل سلسلة نصية أو لكل مستخدم الشائعة في بدائل SaaS. تتكامل حزم تطوير البرامج (SDKs) لـ React وAngular وVue والأطر الأخرى مباشرة مع المنصة، وواجهة برمجة تطبيقات REST تدعم أتمتة مسار CI/CD.
الميزات الأساسية في Tolgee
التحرير في السياق
يمكن للمترجمين تحرير النصوص مباشرة في واجهة تطبيقك المباشر، مما يلغي الحاجة إلى البحث في ملفات المفاتيح.
إدارة متعددة اللغات
إدارة جميع مفاتيح الترجمة وقيمها عبر كل لغة مستهدفة من لوحة تحكم منظمة واحدة.
إطار SDKs
تدمج أدوات تطوير البرامج الرسمية (SDKs) لـ React و Angular و Vue و Svelte، أداة Tolgee مباشرة في عملية بناء تطبيقك.
الترجمة الآلية
املأ الترجمات مسبقًا تلقائيًا باستخدام ترجمة Google أو DeepL أو AWS Translate لتسريع سير عمل الترجمة.
REST API & CLI
أتمتة استيراد وتصدير الترجمات في مسارات CI/CD باستخدام واجهة برمجة تطبيقات REST أو أداة سطر الأوامر.
لماذا تشغّل Tolgee على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.