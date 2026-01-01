Tolgee هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة التوطين والترجمة تتيح لفرق التطوير إدارة جميع مفاتيح ترجمة تطبيقاتهم في مكان واحد. ميزتها البارزة هي التحرير في السياق — حيث يمكن للمترجمين تعديل النصوص مباشرة داخل التطبيق قيد التشغيل دون الحاجة للمس ملفات الكود.

استضافة Tolgee ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات الترجمة تحت سيطرتك ويزيل رسوم كل سلسلة نصية أو لكل مستخدم الشائعة في بدائل SaaS. تتكامل حزم تطوير البرامج (SDKs) لـ React وAngular وVue والأطر الأخرى مباشرة مع المنصة، وواجهة برمجة تطبيقات REST تدعم أتمتة مسار CI/CD.