نشر Tracearr بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم موحدة لمراقبة البث لـ Plex و Jellyfin و Emby مع تحليلات في الوقت الفعلي واكتشاف مشاركة الحسابات.
اختر خطة VPS لـ Tracearr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tracearr؟
Tracearr هو منصة مراقبة مفتوحة المصدر تجمع Plex و Jellyfin و Emby معًا في لوحة تحكم واحدة. تتبع البث المباشر في الوقت الفعلي، وراجع سجل الجلسات الكامل مع بيانات الموقع الجغرافي، واكتشف تحليلات المكتبة — كل ذلك دون الحاجة إلى التعامل مع أدوات متعددة.
على عكس Tautulli أو Jellystat، يعمل Tracearr عبر جميع خوادم الوسائط الرئيسية الثلاثة في وقت واحد. يستخدم محرك الكشف عن المشاركة المدمج الخاص به ستة أنواع من القواعد — بما في ذلك السفر المستحيل وسرعة الجهاز — للإبلاغ عن نشاط الحساب المشبوه تلقائيًا، لحماية خادمك من سوء الاستخدام.
الميزات الأساسية في Tracearr
لوحة تحكم متعددة السيرفرات
اربط Plex و Jellyfin و Emby بواجهة واحدة وراقب جميع الخوادم من لوحة تحكم واحدة.
اكتشاف المشاركة
ستة أنواع من القواعد — بما في ذلك السفر المستحيل وحدود التدفق المتزامن — تقوم تلقائيًا بوضع علامة وتسجيل نشاط الحساب المشبوه.
تحليلات التدفق
اطلع على من شاهد ماذا، ومتى، وعلى أي جهاز، مع تفاصيل برامج الترميز، ونسب التحويل، واستخدام النطاق الترددي لكل جلسة.
رؤى المكتبة
صفحات مخصصة لتوزيع الجودة، وعائد الاستثمار للتخزين، واكتشاف التكرارات، ومقاييس التفاعل عبر مجموعة الوسائط الكاملة الخاصة بك.
تنبيهات فورية
تنطلق ويب هوكس ديسكورد والإشعارات المخصصة فورًا عندما يتم تفعيل قواعد المشاركة أو تنخفض درجات ثقة المستخدمين.
استيراد البيانات
قم بترحيل سجل المشاهدة الحالي من Tautulli أو Jellystat لتبدأ بسياق كامل، وليس صفحة بيضاء.
لماذا تشغّل Tracearr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.