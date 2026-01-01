R2R هو إطار عمل مفتوح المصدر لتوليد الاسترجاع المعزز، مصمم للنشر الإنتاجي من اليوم الأول. يجمع بين البحث الدلالي والكلمات المفتاحية الهجين مع دمج الرتب المتبادل، والإنشاء التلقائي للرسوم البيانية المعرفية، واستيعاب المستندات متعددة الوسائط، وواجهة برمجة تطبيقات استرجاع وكيلية تتيح لنماذج اللغة الكبيرة تنسيق البحث كجزء من حلقة تفكيرها.

تتيح استضافة R2R ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات وفهارس المتجهات وسجل المحادثات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل استعلام وبدون وصول طرف ثالث إلى قاعدة معارفك. يجمع هذا النشر بين واجهة برمجة تطبيقات R2R ولوحة التحكم الرسمية ومتجر PostgreSQL بالإضافة إلى pgvector، مما يمنحك حزمة RAG كاملة يمكنك توسيعها مع أي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM).