نشر R2R بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل RAG جاهز للإنتاج مع بحث هجين، ورسوم بيانية معرفية، وواجهة برمجة تطبيقات استرجاع وكيلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام R2R؟
R2R هو إطار عمل مفتوح المصدر لتوليد الاسترجاع المعزز، مصمم للنشر الإنتاجي من اليوم الأول. يجمع بين البحث الدلالي والكلمات المفتاحية الهجين مع دمج الرتب المتبادل، والإنشاء التلقائي للرسوم البيانية المعرفية، واستيعاب المستندات متعددة الوسائط، وواجهة برمجة تطبيقات استرجاع وكيلية تتيح لنماذج اللغة الكبيرة تنسيق البحث كجزء من حلقة تفكيرها.
تتيح استضافة R2R ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الاحتفاظ بالمستندات وفهارس المتجهات وسجل المحادثات تحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم لكل استعلام وبدون وصول طرف ثالث إلى قاعدة معارفك. يجمع هذا النشر بين واجهة برمجة تطبيقات R2R ولوحة التحكم الرسمية ومتجر PostgreSQL بالإضافة إلى pgvector، مما يمنحك حزمة RAG كاملة يمكنك توسيعها مع أي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM).
الميزات الأساسية في R2R
البحث الهجين
ادمج تشابه المتجهات والبحث بالكلمات المفتاحية في النص الكامل مع دمج الرتب المتبادلة لإظهار السياق الأكثر صلة لكل استعلام.
رسوم بيانية معرفية
يبني استخراج الكيانات والعلاقات التلقائي فهرسًا بيانيًا جنبًا إلى جنب مع المتجهات، مما يتيح الاستدلال عبر المستندات الذي لا يمكن أن تضاهيه الاستعادة المسطحة.
استيعاب متعدد الوسائط
تحليل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات والصور والتسجيلات الصوتية في فهرس موحد دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مخصصة للاستيعاب لكل تنسيق.
RAG الوكالي
تعمل وكلاء الاستدلال على استرجاع الإجابات ونقدها وتحسينها بشكل متكرر — مما ينتج عنه استجابات ذات جودة أعلى مقارنة بمسارات RAG أحادية اللقطة.
LLMs متعددة المزودين
ربط OpenAI و Anthropic و Google و Azure و Ollama وأكثر من 20 مزود LLM آخر من خلال تكوين واحد — لا يلزم إعادة الفهرسة.
REST API و SDKs
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة بالإضافة إلى SDKs الرسمية لـ Python و JavaScript تتيح لك تضمين استرجاع R2R في التطبيقات المخصصة وخطوط الأنابيب المؤتمتة.
لماذا تشغّل R2R على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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