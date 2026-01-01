Tandoor Recipes هو منصة مفتوحة المصدر وغنية بالميزات لإدارة الوصفات لتنظيم حياتك في الطهي. استورد الوصفات من أي موقع ويب، وخطط لوجباتك الأسبوعية، وأنشئ قوائم التسوق، وشارك كتب الطبخ مع العائلة — كل ذلك من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. تم بناؤه بواسطة مجتمع الاستضافة الذاتية، ويضع مجموعة وصفاتك تحت سيطرتك بدون إعلانات أو اشتراكات أو جمع بيانات.

استضافة Tandoor ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع وصفاتك وخطط وجباتك وقوائم التسوق الخاصة بك وإمكانية الوصول إليها من أي مكان. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وتكامل Traefik HTTPS. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول — قم بتعطيل التسجيلات العامة بعد إنشاء حسابك.