مدير وصفات مستضاف ذاتيًا مع تخطيط الوجبات وقوائم التسوق وتنظيم كتب الطبخ.
اختر خطة VPS لـ Tandoor Recipes
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tandoor Recipes؟
Tandoor Recipes هو منصة مفتوحة المصدر وغنية بالميزات لإدارة الوصفات لتنظيم حياتك في الطهي. استورد الوصفات من أي موقع ويب، وخطط لوجباتك الأسبوعية، وأنشئ قوائم التسوق، وشارك كتب الطبخ مع العائلة — كل ذلك من واجهة ويب نظيفة يمكن الوصول إليها من أي جهاز. تم بناؤه بواسطة مجتمع الاستضافة الذاتية، ويضع مجموعة وصفاتك تحت سيطرتك بدون إعلانات أو اشتراكات أو جمع بيانات.
استضافة Tandoor ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع وصفاتك وخطط وجباتك وقوائم التسوق الخاصة بك وإمكانية الوصول إليها من أي مكان. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات بشكل موثوق وتكامل Traefik HTTPS. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو المسؤول — قم بتعطيل التسجيلات العامة بعد إنشاء حسابك.
الميزات الأساسية في Tandoor Recipes
استيراد وصفة
استيراد الوصفات من أي موقع ويب مع التحليل التلقائي للمكونات والتعليمات والمعلومات الغذائية.
تخطيط الوجبات
خطط لوجبات الأسبوع باستخدام تقويم بالسحب والإفلات، وقم بإنشاء قوائم تسوق تلقائيًا من الوصفات المخطط لها.
قوائم التسوق
أنشئ وشارك قوائم التسوق التي تجمع المكونات من وصفات متعددة مع دمج الكميات تلقائيًا.
تنظيم كتاب الطبخ
نظم الوصفات في كتب الطبخ، وسمها بكلمات مفتاحية، وابحث في مجموعتك بأكملها على الفور.
مشاركة متعددة المستخدمين
شارك مساحات الوصفات مع أفراد العائلة، لكل منهم خطط وجباته الخاصة وقوائم التسوق.
تتبع التغذية
تتبع السعرات الحرارية والمغذيات الكبرى لكل وصفة باستخدام البيانات الغذائية من الوصفات المستوردة أو الإدخال اليدوي.
لماذا تشغّل Tandoor Recipes على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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