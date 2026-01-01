ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودية مفتوح المصدر، تم بناؤه خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت — تشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في أجزاء من الثانية دون مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مجسدة. تم تطويره في الأصل في Yandex ويتم صيانته الآن بواسطة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات، والواجهات الخلفية للمراقبة، وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.

تتيح استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح حتى يتمكن المحللون من كتابة SQL دون تثبيت عميل سطح مكتب.