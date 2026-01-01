خصم يصل إلى 68% على ClickHouse

نشر ClickHouse بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات OLAP عمودية مفتوحة المصدر مصممة للتحليلات في الوقت الفعلي على مليارات الصفوف مع زمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ClickHouse بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ ClickHouse

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ClickHouse؟

ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودية مفتوح المصدر، تم بناؤه خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت — تشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في أجزاء من الثانية دون مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مجسدة. تم تطويره في الأصل في Yandex ويتم صيانته الآن بواسطة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات، والواجهات الخلفية للمراقبة، وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.

تتيح استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح حتى يتمكن المحللون من كتابة SQL دون تثبيت عميل سطح مكتب.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ClickHouse

تخزين عمودي

يوفر ضغط الأعمدة وتخطيط القرص نسب ضغط تتراوح من 10 إلى 100 ضعف، واستعلامات تجميع أسرع بكثير من قواعد البيانات الموجهة للصفوف.

عائلة محركات MergeTree

محركات جداول متخصصة للسلاسل الزمنية، والبيانات المنسوخة، والتجميعات التلخيصية، وأعباء عمل الرسوم البيانية تحسن التخزين والاستعلامات لكل حالة استخدام.

واجهة مستخدم التشغيل المدمجة

قم بتشغيل استعلامات SQL المخصصة مباشرة من المتصفح على /play مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصور النتائج.

طرق العرض المادية

تتيح لك الجداول المجمعة مسبقًا والتي يتم تحديثها تدريجياً خدمة استعلامات لوحة المعلومات على مليارات الصفوف بزمن استجابة أقل من ثانية.

موزعة ومتكررة

دعم أصلي للتجزئة عبر العقد ونسخ الجداول لتوفير توفر عالٍ بدون خدمات تنسيق خارجية.

لماذا تشغّل ClickHouse على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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