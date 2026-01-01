نشر ClickHouse بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات OLAP عمودية مفتوحة المصدر مصممة للتحليلات في الوقت الفعلي على مليارات الصفوف مع زمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ClickHouse؟
ClickHouse هو نظام إدارة قواعد بيانات عمودية مفتوح المصدر، تم بناؤه خصيصًا للمعالجة التحليلية عبر الإنترنت — تشغيل استعلامات التجميع على مليارات الصفوف في أجزاء من الثانية دون مكعبات محسوبة مسبقًا أو طرق عرض مجسدة. تم تطويره في الأصل في Yandex ويتم صيانته الآن بواسطة ClickHouse Inc.، وهو يدعم منصات التحليلات، والواجهات الخلفية للمراقبة، وخطوط أنابيب أحداث المنتج في الشركات بدءًا من الشركات الناشئة وصولاً إلى Cloudflare وUber وeBay.
تتيح استضافة ClickHouse ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) للواجهات الخلفية للتطبيقات ولوحات معلومات التحليلات وأدوات المراقبة طبقة استعلام عالية الأداء لبيانات السجل والمقاييس وأحداث المستخدم وأعباء عمل السلاسل الزمنية. توفر واجهة المستخدم Play المدمجة واجهة استعلام قائمة على المتصفح حتى يتمكن المحللون من كتابة SQL دون تثبيت عميل سطح مكتب.
الميزات الأساسية في ClickHouse
تخزين عمودي
يوفر ضغط الأعمدة وتخطيط القرص نسب ضغط تتراوح من 10 إلى 100 ضعف، واستعلامات تجميع أسرع بكثير من قواعد البيانات الموجهة للصفوف.
عائلة محركات MergeTree
محركات جداول متخصصة للسلاسل الزمنية، والبيانات المنسوخة، والتجميعات التلخيصية، وأعباء عمل الرسوم البيانية تحسن التخزين والاستعلامات لكل حالة استخدام.
واجهة مستخدم التشغيل المدمجة
قم بتشغيل استعلامات SQL المخصصة مباشرة من المتصفح على /play مع تمييز بناء الجملة، وسجل الاستعلامات، وتصور النتائج.
طرق العرض المادية
تتيح لك الجداول المجمعة مسبقًا والتي يتم تحديثها تدريجياً خدمة استعلامات لوحة المعلومات على مليارات الصفوف بزمن استجابة أقل من ثانية.
موزعة ومتكررة
دعم أصلي للتجزئة عبر العقد ونسخ الجداول لتوفير توفر عالٍ بدون خدمات تنسيق خارجية.
لماذا تشغّل ClickHouse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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