خصم يصل إلى 64% على ManageIQ

نشر ManageIQ بنقرة واحدة.

منصة إدارة السحابة الهجينة مفتوحة المصدر للأجهزة الافتراضية والحاويات والشبكات والتخزين.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
1,169/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ManageIQ بنقرة واحدة.

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KVM 8
احصل على 24 شهرًا مقابل E£⁦28,056⁩ (السعر العادي E£⁦78,936⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦2,329⁩/الشهر.
3,289
وفِّر 64%
1,169/الشهر
KVM 8
3,289
وفِّر 64%
1,169/الشهر
احصل على 24 شهرًا مقابل E£⁦28,056⁩ (السعر العادي E£⁦78,936⁩). يتم التجديد بسعر E£⁦2,329⁩/الشهر.
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ManageIQ؟

ManageIQ هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة السحابة وتنسيقها — المشروع الأصلي وراء Red Hat CloudForms — يوحد العمليات عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات والسحابات العامة والشبكات تحت وحدة تحكم واحدة. يكتشف البنية التحتية عبر VMware و Red Hat Virtualization و OpenStack و Kubernetes و AWS و Azure و Google Cloud والمزيد، ثم يضيف عليها السياسات والأتمتة واسترداد التكاليف.

استضافة ManageIQ ذاتيًا تحافظ على بيانات المخزون وسير عمل الأتمتة وتعريفات السياسات الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل عقدة. تجمع الحاوية الشاملة الجهاز وقاعدة بيانات PostgreSQL و memcached حتى تتمكن من تقييم النظام الأساسي الكامل من عملية نشر واحدة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ManageIQ

جرد السحابة الهجينة

اكتشف وتتبع الأجهزة الافتراضية والحاويات والشبكات والتخزين عبر VMware وOpenStack وKubernetes وAWS وAzure وGoogle Cloud من وحدة تحكم واحدة.

السياسة والامتثال

تحديد السياسات التي تكتشف الانحراف تلقائيًا، وتفرض وضع العلامات، وتعالج أعباء العمل غير المتوافقة عبر كل مزود مُدار.

محرك الأتمتة

تشغيل أتمتة Ruby المستندة إلى الأحداث، وأدلة تشغيل Ansible، وسير عمل الموافقات لتوفير الموارد وإيقاف تشغيلها وإعادة تكوينها على نطاق واسع.

كتالوج الخدمة الذاتية

نشر كتالوجات الخدمات مع حصص وموافقات حتى تتمكن الفرق من طلب أجهزة افتراضية، أو حاويات، أو مكدسات دون الحاجة إلى فتح تذاكر.

استرداد المبالغ المدفوعة والقياس

تخصيص تكلفة البنية التحتية للمستأجرين أو المشاريع أو الأقسام باستخدام خطط أسعار تعتمد على استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة.

REST API و CLI

تحكم في كل إجراء لوحدة التحكم من واجهة برمجة تطبيقات REST ذات إصدارات أو سطر أوامر miqcli لسير عمل البنية التحتية على غرار GitOps.

لماذا تشغّل ManageIQ على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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