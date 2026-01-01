ManageIQ هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة السحابة وتنسيقها — المشروع الأصلي وراء Red Hat CloudForms — يوحد العمليات عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات والسحابات العامة والشبكات تحت وحدة تحكم واحدة. يكتشف البنية التحتية عبر VMware و Red Hat Virtualization و OpenStack و Kubernetes و AWS و Azure و Google Cloud والمزيد، ثم يضيف عليها السياسات والأتمتة واسترداد التكاليف.

استضافة ManageIQ ذاتيًا تحافظ على بيانات المخزون وسير عمل الأتمتة وتعريفات السياسات الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل عقدة. تجمع الحاوية الشاملة الجهاز وقاعدة بيانات PostgreSQL و memcached حتى تتمكن من تقييم النظام الأساسي الكامل من عملية نشر واحدة.