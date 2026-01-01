نشر ManageIQ بنقرة واحدة.
منصة إدارة السحابة الهجينة مفتوحة المصدر للأجهزة الافتراضية والحاويات والشبكات والتخزين.
اختر خطة VPS لـ ManageIQ
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ManageIQ؟
ManageIQ هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة السحابة وتنسيقها — المشروع الأصلي وراء Red Hat CloudForms — يوحد العمليات عبر الأجهزة الافتراضية والحاويات والسحابات العامة والشبكات تحت وحدة تحكم واحدة. يكتشف البنية التحتية عبر VMware و Red Hat Virtualization و OpenStack و Kubernetes و AWS و Azure و Google Cloud والمزيد، ثم يضيف عليها السياسات والأتمتة واسترداد التكاليف.
استضافة ManageIQ ذاتيًا تحافظ على بيانات المخزون وسير عمل الأتمتة وتعريفات السياسات الخاصة بك على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون رسوم ترخيص لكل عقدة. تجمع الحاوية الشاملة الجهاز وقاعدة بيانات PostgreSQL و memcached حتى تتمكن من تقييم النظام الأساسي الكامل من عملية نشر واحدة.
الميزات الأساسية في ManageIQ
جرد السحابة الهجينة
اكتشف وتتبع الأجهزة الافتراضية والحاويات والشبكات والتخزين عبر VMware وOpenStack وKubernetes وAWS وAzure وGoogle Cloud من وحدة تحكم واحدة.
السياسة والامتثال
تحديد السياسات التي تكتشف الانحراف تلقائيًا، وتفرض وضع العلامات، وتعالج أعباء العمل غير المتوافقة عبر كل مزود مُدار.
محرك الأتمتة
تشغيل أتمتة Ruby المستندة إلى الأحداث، وأدلة تشغيل Ansible، وسير عمل الموافقات لتوفير الموارد وإيقاف تشغيلها وإعادة تكوينها على نطاق واسع.
كتالوج الخدمة الذاتية
نشر كتالوجات الخدمات مع حصص وموافقات حتى تتمكن الفرق من طلب أجهزة افتراضية، أو حاويات، أو مكدسات دون الحاجة إلى فتح تذاكر.
استرداد المبالغ المدفوعة والقياس
تخصيص تكلفة البنية التحتية للمستأجرين أو المشاريع أو الأقسام باستخدام خطط أسعار تعتمد على استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والتخزين والشبكة.
REST API و CLI
تحكم في كل إجراء لوحدة التحكم من واجهة برمجة تطبيقات REST ذات إصدارات أو سطر أوامر miqcli لسير عمل البنية التحتية على غرار GitOps.
لماذا تشغّل ManageIQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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