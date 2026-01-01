PufferPanel هو لوحة إدارة خوادم ألعاب مجانية ومفتوحة المصدر قائمة على الويب، تتيح لك إنشاء خوادم ألعاب مخصصة وتكوينها وتشغيلها من واجهة واحدة. وهي تدعم مجموعة واسعة من الألعاب الجاهزة للاستخدام — بما في ذلك Minecraft و Factorio و Rust و ARK وألعاب محرك Source — وتستخدم القوالب بحيث يمكنك تشغيل أنواع خوادم جديدة دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.

تمنحك استضافة PufferPanel ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في خوادم الألعاب الخاصة بك، وبيانات اللاعبين، وإعدادات التعديل، مع أدوار مستخدم مدمجة، وإمكانية الوصول عبر SFTP، ومخرجات وحدة التحكم المباشرة. إنها بديل خفيف الوزن للوحات التحكم التجارية وتتكامل بشكل طبيعي مع مجتمع ألعاب يعتمد على خادم افتراضي خاص واحد.