نشر PufferPanel بنقرة واحدة.
لوحة إدارة خادم الألعاب مفتوحة المصدر مع واجهة مستخدم ويب لألعاب Minecraft و Factorio و Rust والعديد من الألعاب الأخرى.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PufferPanel؟
PufferPanel هو لوحة إدارة خوادم ألعاب مجانية ومفتوحة المصدر قائمة على الويب، تتيح لك إنشاء خوادم ألعاب مخصصة وتكوينها وتشغيلها من واجهة واحدة. وهي تدعم مجموعة واسعة من الألعاب الجاهزة للاستخدام — بما في ذلك Minecraft و Factorio و Rust و ARK وألعاب محرك Source — وتستخدم القوالب بحيث يمكنك تشغيل أنواع خوادم جديدة دون الحاجة إلى استخدام سطر الأوامر.
تمنحك استضافة PufferPanel ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في خوادم الألعاب الخاصة بك، وبيانات اللاعبين، وإعدادات التعديل، مع أدوار مستخدم مدمجة، وإمكانية الوصول عبر SFTP، ومخرجات وحدة التحكم المباشرة. إنها بديل خفيف الوزن للوحات التحكم التجارية وتتكامل بشكل طبيعي مع مجتمع ألعاب يعتمد على خادم افتراضي خاص واحد.
الميزات الأساسية في PufferPanel
دعم الألعاب المتعددة
قوالب مدمجة لماينكرافت، فاكتوري، راست، ARK، ألعاب محرك Source، وغيرها الكثير، مع القدرة على إضافة قوالب مخصصة.
وحدة تحكم عبر الويب
إدارة كل خادم ألعاب من خلال واجهة مستخدم ويب نظيفة مع إخراج وحدة التحكم المباشر، وعناصر التحكم في التشغيل/الإيقاف، وإحصائيات استخدام الموارد في الوقت الفعلي.
أدوار المستخدم وأذوناته
امنح وصولاً محدودًا للأصدقاء أو المشرفين أو المسؤولين حتى يتمكن عدة أشخاص من المساعدة في إدارة الخوادم دون مشاركة الحساب الجذر.
وصول ملفات SFTP
خادم SFTP المدمج يتيح للمستخدمين تحميل التعديلات والعوالم وملفات التكوين مباشرة إلى خوادم ألعابهم.
مهام مجدولة
أتمتة عمليات إعادة التشغيل والنسخ الاحتياطي والمهام المتكررة الأخرى لكل خادم باستخدام مجدول المهام المدمج.
OAuth2 API
واجهة برمجة تطبيقات REST المحمية بـ OAuth2 تُمكّن الأدوات الخارجية والروبوتات ولوحات المعلومات من الاندماج مع أسطول خوادم الألعاب الخاص بك.
لماذا تشغّل PufferPanel على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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