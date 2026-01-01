MistServer هو مجموعة أدوات بث وسائط متعددة مفتوحة المصدر وكاملة الميزات، مصممة لبناء تطبيقات بث الإنترنت. يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الإدخال والإخراج — بما في ذلك RTMP و HLS و DASH و WebRTC و SRT و RTSP — مما يتيح لك استيعاب الوسائط ومعالجتها وتقديمها إلى أي مشغل أو جهاز. توفر واجهة مستخدم ويب مدمجة على المنفذ 4242 إعدادًا كاملاً للخادم وإدارة البث والمراقبة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

صُمم MistServer للمطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات بث عبر الإنترنت (OTT)، وهو خفيف الوزن، معياري، ومجاني للاستخدام لأي غرض بما في ذلك الأغراض التجارية. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبث الخاصة بك دون رسوم لكل مشاهد أو تبعيات لجهات خارجية.