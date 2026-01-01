نشر MistServer بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات وسائط كاملة الميزات ومفتوحة المصدر لبناء وتقديم تطبيقات بث إنترنت مستقرة على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MistServer؟
MistServer هو مجموعة أدوات بث وسائط متعددة مفتوحة المصدر وكاملة الميزات، مصممة لبناء تطبيقات بث الإنترنت. يدعم مجموعة واسعة من بروتوكولات الإدخال والإخراج — بما في ذلك RTMP و HLS و DASH و WebRTC و SRT و RTSP — مما يتيح لك استيعاب الوسائط ومعالجتها وتقديمها إلى أي مشغل أو جهاز. توفر واجهة مستخدم ويب مدمجة على المنفذ 4242 إعدادًا كاملاً للخادم وإدارة البث والمراقبة في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
صُمم MistServer للمطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات بث عبر الإنترنت (OTT)، وهو خفيف الوزن، معياري، ومجاني للاستخدام لأي غرض بما في ذلك الأغراض التجارية. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبث الخاصة بك دون رسوم لكل مشاهد أو تبعيات لجهات خارجية.
الميزات الأساسية في MistServer
دعم متعدد البروتوكولات
استوعب وقدم التدفقات عبر RTMP و HLS و DASH و WebRTC و SRT و RTSP من خادم واحد بدون تهيئة إضافات.
تكوين مستند إلى الويب
قم بتكوين التدفقات، وإدارة المدخلات، ومراقبة أداء الخادم من واجهة الويب المدمجة دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر.
بث منخفض الكمون
تتيح خيارات إخراج SRT و WebRTC البث بزمن انتقال أقل من ثانية للأحداث المباشرة والتطبيقات التفاعلية.
تطبيق OTT جاهز
مصمم للمطورين الذين يقومون بإنشاء منصات بث OTT، يتولى MistServer طبقة تسليم الوسائط حتى تتمكن من التركيز على تطبيقك.
عمارة معيارية
إزالة الثنائيات غير المستخدمة للبروتوكولات لتقليل بصمة الخادم، مع الاحتفاظ فقط ببروتوكولات البث التي يتطلبها تطبيقك.
لماذا تشغّل MistServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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