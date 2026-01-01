نشر ClassroomIO بنقرة واحدة.
نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر للامتثال، وتعليم العملاء، وبرامج تدريب الشركاء.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ClassroomIO؟
ClassroomIO هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر بالكامل، مصمم للشركات التي تحتاج إلى تشغيل تدريب الامتثال، وأكاديميات تعليم العملاء، وبرامج شهادات الشركاء من منصة واحدة. يجمع النظام بين دورات غير محدودة، ودروس، وتمارين، ومساحات عمل متعددة المنظمات، وشهادات ذات علامة تجارية، ومنشئ دورات يعمل بالذكاء الاصطناعي يقوم بصياغة الخطوط العريضة ومحتوى الدروس لك.
تضمن استضافة ClassroomIO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات المتعلمين، ومعرفات الشهادات، وبيانات تدقيق التدريب تحت سيطرتك — لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا احتكار للموردين، ولا طرف ثالث بين مؤسستك وبيانات التدريب الخاصة بها. يأتي المكدس مزودًا بـ Postgres و Redis وتخزين كائنات متوافق مع S3، لذلك يعمل نظام إدارة التعلم (LMS) بالكامل دون أي خدمات خارجية.
الميزات الأساسية في ClassroomIO
تدريب الامتثال
تتبع المواعيد النهائية والتجديدات وفترات السماح والإعفاءات باستخدام شهادات ذات علامة تجارية ومعرفات مخصصة لبرامج التدريب المنظمة.
منشئ الدورات AI
قم بإنشاء مخططات الدورات التدريبية ومحتوى الدروس والواجبات باستخدام Gemini أو GPT-4o أو Claude — ثم قم بتحسين المخرجات في المحرر.
مدرس دروس بالذكاء الاصطناعي
مساعد الذكاء الاصطناعي داخل الدرس يجيب على أسئلة المتعلم في الصفحة، استنادًا إلى المواد الدراسية المحيطة.
البرامج والمجموعات
تجميع الدورات في برامج تتضمن أهدافًا، وجدولة للمجموعات، وإدارة للفريق، وتتبعًا مشتركًا للتقدم.
مساحات عمل متعددة المنظمات
تشغيل مؤسسات منفصلة بعلامتها التجارية الخاصة، ونطاقاتها المخصصة، ومعلميها من خلال نسخة واحدة من ClassroomIO.
REST API وويب هوكس
سجّل المستخدمين، وشغّل الأتمتة، وتلقَّ أحداثًا مثل certificate.issued أو enrollment.completed لربط ClassroomIO بنظامك.
لماذا تشغّل ClassroomIO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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