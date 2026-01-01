نشر LibreSpeed بتثبيت بنقرة واحدة.
اختبار سرعة الإنترنت المستضاف ذاتيًا الذي يعمل في أي متصفح دون الحاجة إلى Flash أو Java أو مكونات إضافية.
اختر خطة VPS لـ LibreSpeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LibreSpeed؟
LibreSpeed هو اختبار سرعة HTML5 خفيف الوزن ومفتوح المصدر يقيس سرعة التنزيل والتحميل ووقت الاستجابة (ping) والاضطراب (jitter) مباشرة في المتصفح. على عكس مواقع اختبار السرعة التجارية، فإنه يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها، بحيث يمكنك نشر اختبار سرعة خاص لفريقك أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو عملائك دون إرسال حركة المرور عبر خوادم قياس تابعة لجهات خارجية.
تمنحك استضافة LibreSpeed ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسات دقيقة وقابلة للتكرار مقابل خادم تثق به، مع قاعدة بيانات للنتائج لكل اختبار تتيح لك مقارنة جودة الاتصال بمرور الوقت. تعمل الاختبارات على أي متصفح سطح مكتب أو جوال حديث بدون خطوة تثبيت وبدون تطبيق عميل.
الميزات الأساسية في LibreSpeed
اختبار متصفح بدون تثبيت
HTML5 و JavaScript خالص — يعمل في أي متصفح حديث على سطح المكتب أو الجوال، دون الحاجة إلى Flash أو Java أو تنزيل.
تحميل، رفع، بينغ، تذبذب
يقدم جميع المقاييس القياسية الأربعة مع مدة اختبار قابلة للتكوين وعدد الاتصالات المتزامنة للحصول على نتائج دقيقة.
قاعدة بيانات النتائج
تخزن الواجهة الخلفية المدمجة لـ SQLite أو MySQL كل عملية تشغيل اختبار مع الطابع الزمني وعنوان IP ومزود خدمة الإنترنت (ISP) حتى تتمكن من تتبع التغييرات بمرور الوقت.
علامة تجارية قابلة للتخصيص
حرر HTML الواجهة الأمامية، واستبدل الشعار، وطبق المظهر الخاص بك لشحن اختبار سرعة يحمل علامتك التجارية بالكامل لمؤسستك.
البحث عن IP و ISP
تكامل ipinfo.io الاختياري يثري كل نتيجة بمعلومات مزود خدمة الإنترنت (ISP) للزائر، والمؤسسة، والموقع التقريبي.
لماذا تشغّل LibreSpeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.