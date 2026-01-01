LibreSpeed هو اختبار سرعة HTML5 خفيف الوزن ومفتوح المصدر يقيس سرعة التنزيل والتحميل ووقت الاستجابة (ping) والاضطراب (jitter) مباشرة في المتصفح. على عكس مواقع اختبار السرعة التجارية، فإنه يعمل بالكامل على بنية تحتية تتحكم بها، بحيث يمكنك نشر اختبار سرعة خاص لفريقك أو مزود خدمة الإنترنت الخاص بك أو عملائك دون إرسال حركة المرور عبر خوادم قياس تابعة لجهات خارجية.

تمنحك استضافة LibreSpeed ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسات دقيقة وقابلة للتكرار مقابل خادم تثق به، مع قاعدة بيانات للنتائج لكل اختبار تتيح لك مقارنة جودة الاتصال بمرور الوقت. تعمل الاختبارات على أي متصفح سطح مكتب أو جوال حديث بدون خطوة تثبيت وبدون تطبيق عميل.