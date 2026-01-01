Notifuse هي منصة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تدمج حملات التسويق وتسليم رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات في نظام واحد. على عكس الخدمات القائمة على الاشتراك مثل Mailchimp أو Brevo، يعمل Notifuse على الخادم الخاص بك، مما يلغي رسوم كل بريد إلكتروني ويحافظ على بيانات المشتركين لديك خاصة تمامًا وتحت سيطرتك.

تدعم المنصة العديد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني بما في ذلك Amazon SES و Mailgun و Postmark، حتى تتمكن من توجيه الرسائل عبر أي واجهة خلفية (backend) تناسب متطلبات التكلفة وإمكانية التسليم لديك. يمنح محرر الحملات بالسحب والإفلات، وتقسيم الجمهور، وتتبع الفتح والنقر، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) لرسائل البريد الإلكتروني للمعاملات البرمجية، المسوقين والمطورين كل ما يحتاجونه من نشر واحد مستضاف ذاتيًا.