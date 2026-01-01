نشر Notifuse بنقرة واحدة.
منصة بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة للحملات التسويقية ورسائل البريد الإلكتروني للمعاملات مع إمكانية التسليم عبر مزودين متعددين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Notifuse؟
Notifuse هي منصة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تدمج حملات التسويق وتسليم رسائل البريد الإلكتروني للمعاملات في نظام واحد. على عكس الخدمات القائمة على الاشتراك مثل Mailchimp أو Brevo، يعمل Notifuse على الخادم الخاص بك، مما يلغي رسوم كل بريد إلكتروني ويحافظ على بيانات المشتركين لديك خاصة تمامًا وتحت سيطرتك.
تدعم المنصة العديد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني بما في ذلك Amazon SES و Mailgun و Postmark، حتى تتمكن من توجيه الرسائل عبر أي واجهة خلفية (backend) تناسب متطلبات التكلفة وإمكانية التسليم لديك. يمنح محرر الحملات بالسحب والإفلات، وتقسيم الجمهور، وتتبع الفتح والنقر، وواجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) لرسائل البريد الإلكتروني للمعاملات البرمجية، المسوقين والمطورين كل ما يحتاجونه من نشر واحد مستضاف ذاتيًا.
الميزات الأساسية في Notifuse
محرر الحملة
إنشاء حملات بريد إلكتروني باستخدام محرر مرئي بالسحب والإفلات يتضمن اختبار A/B، والجدولة، ومعاينة في الوقت الفعلي.
API البريد الإلكتروني المعاملاتي
إرسال رسائل بريد إلكتروني يتم تشغيلها بواسطة الأحداث برمجياً عبر واجهة برمجة تطبيقات REST باستخدام قوالب Liquid لمحتوى ديناميكي مخصص.
توصيل متعدد المزودين
توجيه رسائل البريد الإلكتروني عبر Amazon SES أو Mailgun أو Postmark أو أي مزود SMTP دون تغيير قوالبك أو سير عملك.
تجزئة المشتركين
استهدف الحملات لشرائح جمهور محددة بناءً على سمات المشتركين وسجل التفاعل السابق.
تتبع الفتح والنقر
قياس أداء الحملة بمعدلات فتح مفصلة، وتتبع النقرات، وتحليلات التسليم المضمنة في لوحة التحكم.
لماذا تشغّل Notifuse على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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