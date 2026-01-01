Keycloak هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول، أثبتت جدارتها وتم تطويرها بواسطة Red Hat وقُبلت في CNCF. تتولى تسجيل الدخول الموحد، والمصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الاجتماعي، ودمج LDAP/Active Directory، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — مما يلغي الحاجة إلى بناء أنظمة مصادقة مخصصة لكل تطبيق تقوم بنشره.

تمنحك استضافة Keycloak ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات اعتماد المستخدم الحساسة وبيانات الجلسة، مع تجنب التسعير لكل مستخدم لخدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية. يستخدم هذا النشر PostgreSQL لتوفير استمرارية على مستوى الإنتاج، مما يجعله مناسبًا لتأمين أعباء العمل الحقيقية من اليوم الأول.