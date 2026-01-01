نشر Keycloak بنقرة واحدة.
إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات مع دعم SSO و OAuth2 و SAML.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Keycloak؟
Keycloak هي منصة مفتوحة المصدر لإدارة الهوية والوصول، أثبتت جدارتها وتم تطويرها بواسطة Red Hat وقُبلت في CNCF. تتولى تسجيل الدخول الموحد، والمصادقة متعددة العوامل، وتسجيل الدخول الاجتماعي، ودمج LDAP/Active Directory، والتحكم في الوصول المستند إلى الأدوار — مما يلغي الحاجة إلى بناء أنظمة مصادقة مخصصة لكل تطبيق تقوم بنشره.
تمنحك استضافة Keycloak ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لبيانات اعتماد المستخدم الحساسة وبيانات الجلسة، مع تجنب التسعير لكل مستخدم لخدمات إدارة الهوية والوصول (IAM) السحابية. يستخدم هذا النشر PostgreSQL لتوفير استمرارية على مستوى الإنتاج، مما يجعله مناسبًا لتأمين أعباء العمل الحقيقية من اليوم الأول.
الميزات الأساسية في Keycloak
تسجيل الدخول الموحد
اسمح للمستخدمين بالمصادقة مرة واحدة والوصول إلى جميع التطبيقات المتصلة دون إعادة إدخال بيانات الاعتماد، مما يقلل الاحتكاك ويحسن الوضع الأمني.
المصادقة متعددة العوامل
أضف مصادقات OTP و WebAuthn والمخصصة إلى أي تدفق تسجيل دخول دون تعديل تطبيقاتك.
وساطة الهوية
تفويض المصادقة إلى Google، GitHub، Azure AD، أو أي مزود OIDC/SAML مع الحفاظ على قاعدة بيانات المستخدمين الخاصة بك مركزية.
اتحاد المستخدمين
مزامنة ومصادقة المستخدمين من خوادم LDAP أو Active Directory الموجودة دون ترحيل الدليل.
صلاحيات دقيقة
تحديد الأدوار والمجموعات وأذونات مستوى الموارد عبر عوالم متعددة ومعزولة لعمليات النشر متعددة المستأجرين.
لماذا تشغّل Keycloak على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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