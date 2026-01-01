نشر ConvertX بنقرة واحدة.
خدمة تحويل ملفات ذاتية الاستضافة تدعم أكثر من 1000 صيغة للمستندات والصور والصوت والفيديو مع خصوصية تامة.
اختر خطة VPS لـ ConvertX
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ConvertX؟
ConvertX هو محول ملفات عبر الإنترنت مستضاف ذاتيًا يتعامل مع أكثر من ألف تنسيق ملف مختلف — المستندات والصور والصوت والفيديو والمزيد — من خلال واجهة ويب بسيطة. نظرًا لأن التحويل يحدث بالكامل على الخادم الخاص بك، لا تغادر الملفات الحساسة البنية التحتية الخاصة بك أبدًا ولا توجد قيود على حجم التحميل، ولا علامات مائية، ولا رسوم لكل تحويل تفرضها خدمة طرف ثالث.
يعد استضافة ConvertX ذاتيًا ذا قيمة خاصة للشركات والمؤسسات التي لديها متطلبات معالجة البيانات التي تمنع تحميل المستندات الخاصة إلى خدمات سحابية خارجية. يحافظ التنظيف التلقائي للملفات مع فترات استبقاء قابلة للتكوين على استخدام التخزين قابلاً للإدارة، بينما تتيح لك مصادقة المستخدم الاختيارية التحكم في من يمكنه استخدام الخدمة. يوفر هذا النشر خدمة تحويل كاملة مع تخزين دائم جاهز للتعامل مع أي سير عمل للتنسيقات.
الميزات الأساسية في ConvertX
دعم أكثر من 1000 صيغة
حوّل بين أي مجموعة تقريبًا من تنسيقات المستندات والصور والصوت والفيديو دون الحاجة لتثبيت برامج سطح المكتب.
خصوصية الملف كاملة
تتم معالجة الملفات بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يتم تحميل أي شيء إلى خدمات خارجية أو رؤيته من قبل أطراف ثالثة.
تنظيف أوتوماتيكي
تقوم فترات الاستبقاء القابلة للتكوين بحذف الملفات المحولة تلقائيًا بعد عدد محدد من الساعات لإدارة استخدام التخزين.
مصادقة المستخدم
تقييد الوصول باستخدام المصادقة المستندة إلى الحساب أو فتح المحادثات للمستخدمين غير المصادق عليهم لعمليات نشر الفريق الداخلية.
لا حدود للحجم
تحويل ملفات الوسائط الكبيرة والدفعات المجمعة بدون قيود التحميل التي تفرضها خدمات التحويل عبر الإنترنت.
لماذا تشغّل ConvertX على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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