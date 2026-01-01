نشر Mattermost بنقرة واحدة.
منصة مراسلة جماعية مفتوحة المصدر مع ملكية كاملة للبيانات وضوابط أمنية على مستوى المؤسسات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mattermost؟
Mattermost هي منصة تعاون جماعي ذاتية الاستضافة توفر مراسلة شبيهة بـ Slack، ومشاركة الملفات، والمكالمات الصوتية، وأتمتة سير العمل — دون التخلي عن التحكم في بياناتك. مصممة للفرق التقنية والمهتمة بالأمان، وهي تدعم القنوات المتسلسلة، وأكثر من 800 عملية تكامل، وSSO، وLDAP، وأرشفة الامتثال جاهزة للاستخدام.
تُزيل استضافة Mattermost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتحافظ على جميع الرسائل والملفات داخل بنيتك التحتية، وتلبي متطلبات سيادة البيانات الشائعة في بيئات الحكومة والمالية والرعاية الصحية حيث لا تكون الأدوات السحابية فقط مقبولة.
الميزات الأساسية في Mattermost
رسائل مترابطة
محادثات جماعية منظمة في قنوات دائمة مع بحث بالنص الكامل عبر سجل رسائل غير محدود.
تكاملات ثرية
اتصل بأكثر من 800 أداة بما في ذلك GitHub و Jira و Zoom و Jenkins باستخدام webhooks وأوامر الشرطة المائلة وسوق المكونات الإضافية.
صوت وفيديو
مكالمات الصوت والفيديو المدمجة مع مشاركة الشاشة تبقي التعاون في مكان واحد دون الحاجة للتبديل إلى أدوات خارجية.
أمن المؤسسة
SSO و LDAP والأذونات المستندة إلى الأدوار وتصدير الامتثال تلبي متطلبات أمنية وتنظيمية صارمة.
الملكية الكاملة للبيانات
جميع الرسائل والملفات موجودة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد وصول للبائع، ولا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا يوجد احتكار للمنصة.
لماذا تشغّل Mattermost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.