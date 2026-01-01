Mattermost هي منصة تعاون جماعي ذاتية الاستضافة توفر مراسلة شبيهة بـ Slack، ومشاركة الملفات، والمكالمات الصوتية، وأتمتة سير العمل — دون التخلي عن التحكم في بياناتك. مصممة للفرق التقنية والمهتمة بالأمان، وهي تدعم القنوات المتسلسلة، وأكثر من 800 عملية تكامل، وSSO، وLDAP، وأرشفة الامتثال جاهزة للاستخدام.

تُزيل استضافة Mattermost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) رسوم الاشتراك لكل مستخدم، وتحافظ على جميع الرسائل والملفات داخل بنيتك التحتية، وتلبي متطلبات سيادة البيانات الشائعة في بيئات الحكومة والمالية والرعاية الصحية حيث لا تكون الأدوات السحابية فقط مقبولة.