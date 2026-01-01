Jellyseerr هو واجهة أمامية لطلبات وإدارة الوسائط لخوادم الوسائط المستضافة ذاتيًا، مصمم لمنح المستخدمين طريقة مصقولة لاكتشاف وطلب المحتوى دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى Sonarr أو Radarr. يتصفح المستخدمون كتالوجًا غنيًا، ويقدمون الطلبات، ويتلقون إشعارات عند توفر المحتوى — بينما يوافق المسؤولون على الطلبات ويديرون عملية التلبية من خلال لوحة تحكم نظيفة.

استضافة Jellyseerr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك يحافظ على جميع سجلات الطلبات وحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد التكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن للمستخدمين تصفح وطلب المحتوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع تسجيل دخول موحد من حساباتهم الحالية على Jellyfin أو Emby أو Plex مما يجعل التجربة سلسة من لحظة تسجيل الدخول.