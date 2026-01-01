نشر Jellyseerr بنقرة واحدة.
أداة إدارة طلبات الوسائط التي تتيح للمستخدمين اكتشاف وطلب الأفلام والبرامج التلفزيونية لـ Jellyfin و Emby و Plex.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Jellyseerr؟
Jellyseerr هو واجهة أمامية لطلبات وإدارة الوسائط لخوادم الوسائط المستضافة ذاتيًا، مصمم لمنح المستخدمين طريقة مصقولة لاكتشاف وطلب المحتوى دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى Sonarr أو Radarr. يتصفح المستخدمون كتالوجًا غنيًا، ويقدمون الطلبات، ويتلقون إشعارات عند توفر المحتوى — بينما يوافق المسؤولون على الطلبات ويديرون عملية التلبية من خلال لوحة تحكم نظيفة.
استضافة Jellyseerr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك يحافظ على جميع سجلات الطلبات وحسابات المستخدمين وبيانات اعتماد التكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن للمستخدمين تصفح وطلب المحتوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز، مع تسجيل دخول موحد من حساباتهم الحالية على Jellyfin أو Emby أو Plex مما يجعل التجربة سلسة من لحظة تسجيل الدخول.
الميزات الأساسية في Jellyseerr
Jellyfin SSO
يسجل المستخدمون الدخول باستخدام بيانات اعتماد Jellyfin أو Emby أو Plex الحالية الخاصة بهم — لا يلزم إنشاء حساب منفصل لمستخدمي خادم الوسائط الحاليين لديك.
تكامل Sonarr و Radarr
تُرسل الطلبات الموافق عليها مباشرة إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي والإضافة إلى المكتبة دون خطوات يدوية من المسؤول.
سير عمل طلب الموافقة
يراجع المسؤولون الطلبات المعلقة من لوحة تحكم مركزية ويوافقون عليها أو يرفضونها بنقرة واحدة قبل بدء التنفيذ.
أذونات دقيقة
يمنع التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار، مع حصص وقيود الطلبات لكل مستخدم، أي مستخدم واحد من إغراق قوائم التنزيل.
إشعارات متعددة القنوات
إخطار المستخدمين عبر Discord، و Telegram، و Slack، والبريد الإلكتروني، و Pushover، و webhooks عندما يصبح المحتوى المطلوب متاحًا للمشاهدة.
لماذا تشغّل Jellyseerr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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