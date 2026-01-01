يحتوي PocketBase على قاعدة بيانات SQLite في الوقت الفعلي، ومصادقة المستخدم (البريد الإلكتروني/كلمة المرور و OAuth2)، وتخزين الملفات، ولوحة تحكم إدارية في ملف ثنائي واحد مكتوب بلغة Go. يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket لكل مجموعة تقوم بإنشائها، حتى تتمكن من الانتقال من الصفر إلى واجهة خلفية عاملة في دقائق دون الحاجة إلى تشغيل خدمات منفصلة.

استضافة PocketBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المستخدم وسجلات التطبيق تحت سيطرتك، ويزيل رسوم BaaS السحابية لكل طلب، ويمنحك خادمًا دائمًا وجاهزًا للعمل بتكاليف يمكن التنبؤ بها مع نمو تطبيقك.