نشر PocketBase بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر في ملف تنفيذي واحد — تتضمن قاعدة بيانات في الوقت الفعلي، ومصادقة، وتخزين ملفات، وواجهة مستخدم إدارية جاهزة للاستخدام.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PocketBase؟
يحتوي PocketBase على قاعدة بيانات SQLite في الوقت الفعلي، ومصادقة المستخدم (البريد الإلكتروني/كلمة المرور و OAuth2)، وتخزين الملفات، ولوحة تحكم إدارية في ملف ثنائي واحد مكتوب بلغة Go. يقوم تلقائيًا بإنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket لكل مجموعة تقوم بإنشائها، حتى تتمكن من الانتقال من الصفر إلى واجهة خلفية عاملة في دقائق دون الحاجة إلى تشغيل خدمات منفصلة.
استضافة PocketBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع بيانات المستخدم وسجلات التطبيق تحت سيطرتك، ويزيل رسوم BaaS السحابية لكل طلب، ويمنحك خادمًا دائمًا وجاهزًا للعمل بتكاليف يمكن التنبؤ بها مع نمو تطبيقك.
الميزات الأساسية في PocketBase
قاعدة بيانات لحظية
تتيح لك المجموعات المدعومة بـ SQLite مع واجهات برمجة تطبيقات REST و WebSocket التلقائية الاشتراك في تغييرات البيانات المباشرة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية الخلفية.
المصادقة المدمجة
تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور وموفرو OAuth2 (جوجل، جيت هاب، والمزيد) تأتي مسبقة التكوين، مما يلغي الحاجة إلى خدمة هوية منفصلة.
تخزين الملفات
تحميل وتقديم الملفات مباشرة عبر PocketBase مع تغيير حجم الصور تلقائيًا، أو ربط حاوية متوافقة مع S3 لتخزين خارجي قابل للتطوير.
لوحة تحكم المسؤول
تتيح لك واجهة مستخدم ويب مدمجة إدارة المجموعات وتصفح السجلات وتكوين موفري المصادقة ومراقبة النشاط دون الحاجة لكتابة استعلامات قاعدة البيانات.
خطافات JavaScript
إضافة التحقق المخصص ومنطق الأعمال وامتدادات مسار واجهة برمجة التطبيقات (API) باستخدام JavaScript — لا يلزم إعادة التحويل البرمجي، ويتم تطبيق التغييرات على الفور.
لماذا تشغّل PocketBase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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