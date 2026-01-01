نشر كافيتا بنقرة واحدة.
مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للقصص المصورة والمانجا والروايات الخفيفة والكتب الإلكترونية، مع قارئات مخصصة ودعم متعدد المستخدمين.
اختر خطة VPS لـ Kavita
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kavita؟
Kavita هو مدير مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة وغني بالميزات يدعم CBZ و CBR و EPUB و PDF وجميع تنسيقات القصص المصورة والكتب الإلكترونية الرئيسية. يقوم بالمسح التلقائي وفهرسة الوسائط الخاصة بك مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا، ويوفر واجهات قراءة مخصصة ومحسّنة لكل نوع محتوى — بما في ذلك صفحات القصص المصورة المزدوجة، وتدفق المانجا من اليمين إلى اليسار، والتمرير المستمر لـ Webtoon.
استضافة Kavita على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجعل مجموعتك بأكملها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز دون الاعتماد على وقت تشغيل الأجهزة المنزلية. يتيح دعم المستخدمين المتعددين مع الأذونات القائمة على الأدوار للعائلات مشاركة مكتبة مع ضوابط وصول مناسبة للعمر، بينما يعني دعم OPDS أن أي تطبيق قراءة متوافق يمكنه الاتصال بخادمك.
الميزات الأساسية في Kavita
دعم الأشكال الشامل
اقرأ ملفات CBZ و CBR و CB7 و CBT و PDF و EPUB مع الكشف التلقائي عن التنسيق والعرض المحسّن لكل نوع ملف.
قراء متخصصون
أوضاع قراءة مخصصة للقصص المصورة، والمانجا (من اليمين إلى اليسار)، والكتب الإلكترونية، وتمرير الويب تون تتكيف تلقائيًا مع كل نوع محتوى.
مكتبات متعددة المستخدمين
إنشاء حسابات مستخدمين غير محدودة بأدوار المسؤول، أمين المكتبة، والقارئ، بالإضافة إلى ضوابط تحديد العمر لتصفح آمن للعائلة.
بيانات تعريفية ذكية
يتصل Kavita+ بـ Comic Vine و AniList ومقدمي خدمات آخرين لإثراء مكتبتك تلقائيًا بالأغلفة والأوصاف ومعلومات المنشئ.
دعم OPDS و Tachiyomi
الوصول إلى مكتبتك عبر أي تطبيق متوافق مع OPDS أو إضافة Tachiyomi على Android، مما يمنحك مرونة في طريقة القراءة.
لماذا تشغّل Kavita على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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