Kavita هو مدير مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة وغني بالميزات يدعم CBZ و CBR و EPUB و PDF وجميع تنسيقات القصص المصورة والكتب الإلكترونية الرئيسية. يقوم بالمسح التلقائي وفهرسة الوسائط الخاصة بك مع استخراج البيانات الوصفية تلقائيًا، ويوفر واجهات قراءة مخصصة ومحسّنة لكل نوع محتوى — بما في ذلك صفحات القصص المصورة المزدوجة، وتدفق المانجا من اليمين إلى اليسار، والتمرير المستمر لـ Webtoon.

استضافة Kavita على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تجعل مجموعتك بأكملها متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أي جهاز دون الاعتماد على وقت تشغيل الأجهزة المنزلية. يتيح دعم المستخدمين المتعددين مع الأذونات القائمة على الأدوار للعائلات مشاركة مكتبة مع ضوابط وصول مناسبة للعمر، بينما يعني دعم OPDS أن أي تطبيق قراءة متوافق يمكنه الاتصال بخادمك.