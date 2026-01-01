نشر DVinyl بنقرة واحدة.
مدير مجموعة مستضاف ذاتيًا يقوم بفهرسة وتقييم الفينيل والأقراص المدمجة والكتب والأفلام وألعاب الفيديو في مكتبة واحدة.
اختر خطة VPS لـ DVinyl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DVinyl؟
DVinyl هو مدير مجموعات مفتوح المصدر مصمم لعشاق الوسائط المادية الذين يرغبون في الحصول على منزل واحد قابل للتخصيص لأقراصهم الفينيل، والأقراص المدمجة (CDs)، والأشرطة الكاسيت، والكتب، والقصص المصورة، وأقراص Blu-ray، وأقراص DVD، وألعاب الفيديو. يستخرج بيانات وصفية غنية وصور غلاف من Discogs و Hardcover و TMDB و IGDB، ثم يقدر القيمة السوقية لإصدارات الموسيقى حتى يتمكن هواة الجمع من تتبع القيمة الفعلية لمقتنياتهم.
استضافة DVinyl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مخزون مجموعتك الكامل، وعلامات الموقع، وبيانات قائمة الرغبات تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق طرف ثالث أو جدول بيانات. تضمن قاعدة بيانات MongoDB المرفقة بقاء كتالوجك ثابتًا عبر التحديثات، ويتيح لك نظام المصادقة الخاص التصفح بمفردك أو مشاركة عرض للقراءة فقط مع الأصدقاء.
الميزات الأساسية في DVinyl
مكتبة متعددة التنسيقات
قم بفهرسة الفينيل والأقراص المدمجة والأشرطة والكتب والقصص المصورة وأقراص بلو-راي وأقراص DVD وألعاب الفيديو جنبًا إلى جنب في مجموعة موحدة واحدة بدلاً من التبديل بين تطبيقات منفصلة.
Discogs القيمة السوقية
احصل على تقديرات السوق المنخفضة والمتوسطة والعالية في الوقت الفعلي من Discogs حتى تعرف دائمًا ما تستحقه مجموعتك الموسيقية في السوق الثانوية.
استيراد Discogs بنقرة واحدة
استورد مجموعة Discogs كاملة وموجودة بنقرة واحدة أو أضف عناصر جديدة باستخدام معرف الإصدار دون إعادة كتابة بيانات الفنان أو التسمية أو المسار.
لوحة معلومات قابلة للتخصيص
قم بإنشاء عرضك الرئيسي باستخدام أدوات إحصائيات معيارية، واختصارات تنقل قابلة للتكوين، ومظاهر مرئية لكل فئة تتناسب مع طريقة تصفحك.
تتبع الموقع الفعلي
ضع علامة على كل عنصر موجود على أرففك، أو في المخزن، أو معار، حتى تتمكن من العثور على سجل أو كتاب معين دون البحث في المجموعة بأكملها.
قائمة الأمنيات والمشاركة
تتبع الاكتشافات المستقبلية في قائمة أمنيات مخصصة واعرض كتالوجك من خلال المصادقة المدمجة للتصفح الخاص أو المشاركة للقراءة فقط.
لماذا تشغّل DVinyl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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