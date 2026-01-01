DVinyl هو مدير مجموعات مفتوح المصدر مصمم لعشاق الوسائط المادية الذين يرغبون في الحصول على منزل واحد قابل للتخصيص لأقراصهم الفينيل، والأقراص المدمجة (CDs)، والأشرطة الكاسيت، والكتب، والقصص المصورة، وأقراص Blu-ray، وأقراص DVD، وألعاب الفيديو. يستخرج بيانات وصفية غنية وصور غلاف من Discogs و Hardcover و TMDB و IGDB، ثم يقدر القيمة السوقية لإصدارات الموسيقى حتى يتمكن هواة الجمع من تتبع القيمة الفعلية لمقتنياتهم.

استضافة DVinyl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مخزون مجموعتك الكامل، وعلامات الموقع، وبيانات قائمة الرغبات تحت سيطرتك بدلاً من أن تكون محبوسة داخل تطبيق طرف ثالث أو جدول بيانات. تضمن قاعدة بيانات MongoDB المرفقة بقاء كتالوجك ثابتًا عبر التحديثات، ويتيح لك نظام المصادقة الخاص التصفح بمفردك أو مشاركة عرض للقراءة فقط مع الأصدقاء.