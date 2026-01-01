Speaches هو خادم صوتي متوافق مع OpenAI API يجلب أحدث تقنيات التعرف على الكلام وتوليف النص إلى كلام إلى بنيتك التحتية الخاصة. مبني على faster-whisper للنسخ و Kokoro/Piper لتوليف الصوت، فإنه يعرض نفس نقاط النهاية مثل OpenAI Audio API — لذا فإن أي أداة أو SDK أو تكامل موجود يعمل مع OpenAI سيعمل مع Speaches مباشرة.

استضافة Speaches ذاتيًا تعني أن بياناتك الصوتية لا تغادر خوادمك أبدًا، ولا توجد رسوم نسخ لكل دقيقة، وتحتفظ بالتحكم الكامل في النماذج التي تعمل وكيفية تخصيص الموارد. يتم تحميل النماذج عند الطلب وتفريغها تلقائيًا بعد عدم النشاط، مما يحافظ على استهلاك الذاكرة منخفضًا على VPS قياسي.