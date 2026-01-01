نشر Speaches بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم متوافق مع OpenAI لتحويل الكلام إلى نص والنص إلى كلام، يمكنك استضافته ذاتيًا وتشغيله بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Speaches؟
Speaches هو خادم صوتي متوافق مع OpenAI API يجلب أحدث تقنيات التعرف على الكلام وتوليف النص إلى كلام إلى بنيتك التحتية الخاصة. مبني على faster-whisper للنسخ و Kokoro/Piper لتوليف الصوت، فإنه يعرض نفس نقاط النهاية مثل OpenAI Audio API — لذا فإن أي أداة أو SDK أو تكامل موجود يعمل مع OpenAI سيعمل مع Speaches مباشرة.
استضافة Speaches ذاتيًا تعني أن بياناتك الصوتية لا تغادر خوادمك أبدًا، ولا توجد رسوم نسخ لكل دقيقة، وتحتفظ بالتحكم الكامل في النماذج التي تعمل وكيفية تخصيص الموارد. يتم تحميل النماذج عند الطلب وتفريغها تلقائيًا بعد عدم النشاط، مما يحافظ على استهلاك الذاكرة منخفضًا على VPS قياسي.
الميزات الأساسية في Speaches
متوافق مع OpenAI API
تنفذ مواصفات واجهة برمجة تطبيقات OpenAI الصوتية — أدخل عنوان URL المستضاف ذاتيًا الخاص بك وستستمر عمليات دمج OpenAI الحالية في العمل دون الحاجة إلى تغييرات في التعليمات البرمجية.
نسخ الكلام إلى نص
مدعوم بواسطة فاستر-ويسبير، يدعم النسخ متعدد اللغات مع البث في الوقت الفعلي عبر أحداث مرسلة من الخادم.
تحويل النص إلى كلام
توليد كلام طبيعي الصوت باستخدام كوكورو (المصنف رقم 1 في ساحة TTS) ونماذج بايبر، بالكامل على الجهاز.
التحميل الديناميكي للنموذج
يتم تحميل النماذج تلقائيًا عند الطلب الأول وتفريغها بعد فترة خمول قابلة للتكوين، لذا فإنك تستخدم الذاكرة فقط عند الحاجة.
واجهة مستخدم ويب مدمجة
تتيح لك الواجهة المدعومة بـ Gradio اختبار النسخ والتوليف مباشرة في متصفحك دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
مصادقة مفتاح API
يمكنك اختياريًا حماية جميع نقاط نهاية API بمفتاح API واحد مع إبقاء الوثائق التفاعلية متاحة للعامة.
لماذا تشغّل Speaches على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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