Dify هي منصة تطوير تطبيقات LLM مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، وتوفر واجهة مرئية لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي، وخطوط أنابيب RAG، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الدردشة الآلية. مع دعم لأكثر من 100 مزود LLM بما في ذلك OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini والنماذج المحلية عبر Ollama، يتيح Dify للفرق إنشاء نماذج أولية ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجودة إنتاجية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة للتنسيق.

تضمن استضافة Dify ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع المستندات والتضمينات والمحادثات ومفاتيح API تحت سيطرتك الكاملة. يتضمن هذا النشر قاعدة بيانات متجهية مدمجة من Weaviate للبحث الدلالي، وتنفيذ التعليمات البرمجية في بيئة معزولة (sandboxed)، وحماية SSRF لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة.