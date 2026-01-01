نشر Dify بنقرة واحدة.
منصة تطبيقات LLM مفتوحة المصدر لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي، ومسارات RAG، وروبوتات الدردشة بصريًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dify؟
Dify هي منصة تطوير تطبيقات LLM مفتوحة المصدر الأكثر شعبية في العالم، وتوفر واجهة مرئية لبناء سير عمل الذكاء الاصطناعي، وخطوط أنابيب RAG، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الدردشة الآلية. مع دعم لأكثر من 100 مزود LLM بما في ذلك OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini والنماذج المحلية عبر Ollama، يتيح Dify للفرق إنشاء نماذج أولية ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بجودة إنتاجية دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة للتنسيق.
تضمن استضافة Dify ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء جميع المستندات والتضمينات والمحادثات ومفاتيح API تحت سيطرتك الكاملة. يتضمن هذا النشر قاعدة بيانات متجهية مدمجة من Weaviate للبحث الدلالي، وتنفيذ التعليمات البرمجية في بيئة معزولة (sandboxed)، وحماية SSRF لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الآمنة.
الميزات الأساسية في Dify
محرر سير عمل مرئي
أنشئ مسارات عمل معقدة للذكاء الاصطناعي عن طريق ربط استدعاءات LLM، وتكاملات API، والمنطق الشرطي باستخدام السحب والإفلات.
خط أنابيب RAG
استيعاب المستندات، وتوليد التضمينات، واسترجاع المعرفة ذات الصلة باستخدام قاعدة بيانات Weaviate المتجهة المدمجة.
إطار عمل وكيل AI
إنشاء وكلاء مستقلين مع قدرات استدعاء الأدوات للبحث عبر الويب، تنفيذ التعليمات البرمجية، وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية.
أكثر من 100 من مقدمي LLM
اتصل بـ OpenAI و Anthropic و Google و Mistral والنماذج المحلية عبر Ollama مع موازنة حمل النموذج والميزة الاحتياطية.
تنفيذ التعليمات البرمجية المعزول
قم بتشغيل بايثون وجافاسكريبت بأمان في بيئة معزولة مع حماية SSRF مدمجة.
استوديو هندسة المطالبات
تصميم المطالبات وتحديد إصداراتها واختبارها بنظام A/B باستخدام لوحة تحكم للمراقبة لتسجيل الأحداث والتتبع.
لماذا تشغّل Dify على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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