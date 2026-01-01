نشر ChartDB بنقرة واحدة.
محرر مخططات قواعد بيانات مفتوح المصدر يعرض على الفور أي مخطط من استعلام SQL واحد، ولا يتطلب بيانات اعتماد مخزنة.
اختر خطة VPS لـ ChartDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ChartDB؟
ChartDB هو محرر رسوم بيانية لقواعد البيانات يعمل عبر المتصفح يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصور أي مخطط قاعدة بيانات دون الحاجة لربط الأداة بقاعدة بياناتهم مباشرة. يقوم "استعلام ذكي" واحد — وهو عبارة SQL تقوم بتشغيلها في عميلك الخاص — بإرجاع بيانات تعريف المخطط بصيغة JSON. الصقه في ChartDB وسيقوم بإنشاء مخطط علاقات كيانات (ERD) تفاعلي كامل على الفور، بدون حساب، وبدون بيانات اعتماد مخزنة، وبدون مغادرة كلمة مرور قاعدة البيانات لجهازك الطرفي أبدًا.
تقوم ميزة تصدير DDL المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإنشاء نصوص برمجية للترحيل بين لهجات قواعد البيانات، وهو أمر مفيد للفرق التي تخطط لعمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو توثيق تغييرات المخطط للمراجعة. استضافة ChartDB ذاتيًا تحافظ على جميع معلومات المخطط داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من أداة سحابية تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في ChartDB
استيراد الاستعلامات الذكية
الصق نتيجة استعلام SQL واحد لإنشاء مخطط علاقات كيانات (ERD) كامل على الفور — لا يلزم اتصال مباشر بقاعدة البيانات أو بيانات اعتماد مخزنة.
تصدير AI DDL
إنشاء نصوص ترحيل SQL بين لهجات قواعد البيانات، مما يساعد الفرق على تخطيط عمليات ترحيل عبر قواعد البيانات أو إنتاج وثائق المخطط.
دعم أكثر من 10 قواعد بيانات
يعمل مع PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase، والمزيد جاهزًا للاستخدام.
محرر تفاعلي
علّق على المخططات وأعد ترتيبها واضبطها بدقة باستخدام واجهة سحب وإفلات مصممة للمخططات المعقدة متعددة الجداول.
صيغ تصدير متعددة
تصدير المخططات بصيغة SQL، DBML، JSON، PNG، JPG، أو SVG للتوثيق أو المشاركة أو التكامل مع أدوات أخرى.
لماذا تشغّل ChartDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.