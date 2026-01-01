وكيل Beszel هو مكون جمع البيانات لمنصة مراقبة Beszel. يتم تثبيته على كل خادم ترغب في مراقبته، ويقوم بجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إحصائيات حاويات Docker، ثم يقوم بإعادة توجيهها بشكل آمن إلى محور Beszel مركزي للتجميع والتنبيه.

الوكيل مصمم ليكون بسيطًا عمدًا — فهو يستهلك موارد ضئيلة مع توفير رؤية شاملة لصحة النظام. يتم تأمين الاتصال بالمحور عن طريق مصادقة الرمز المميز، ويمنحه الوصول إلى مقبس Docker رؤى كاملة على مستوى الحاوية دون الحاجة إلى امتيازات مضيف مرتفعة تتجاوز تثبيت هذا المقبس.