نشر Beszel Agent بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل مراقبة خفيف الوزن يجمع مقاييس الخادم والحاويات لمركز Beszel الخاص بك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Beszel Agent؟
وكيل Beszel هو مكون جمع البيانات لمنصة مراقبة Beszel. يتم تثبيته على كل خادم ترغب في مراقبته، ويقوم بجمع مقاييس وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة بشكل مستمر، بالإضافة إلى إحصائيات حاويات Docker، ثم يقوم بإعادة توجيهها بشكل آمن إلى محور Beszel مركزي للتجميع والتنبيه.
الوكيل مصمم ليكون بسيطًا عمدًا — فهو يستهلك موارد ضئيلة مع توفير رؤية شاملة لصحة النظام. يتم تأمين الاتصال بالمحور عن طريق مصادقة الرمز المميز، ويمنحه الوصول إلى مقبس Docker رؤى كاملة على مستوى الحاوية دون الحاجة إلى امتيازات مضيف مرتفعة تتجاوز تثبيت هذا المقبس.
الميزات الأساسية في Beszel Agent
مقاييس النظام في الوقت الفعلي
يتتبع باستمرار استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة حتى يكون لدى مركز Beszel الخاص بك دائمًا صورة محدثة عن صحة الخادم.
مراقبة مستوى الحاوية
يقرأ من مقبس Docker للإبلاغ عن استهلاك الموارد لكل حاوية، مما يساعدك على تحديد أعباء العمل التي تسبب الحمل.
الحد الأدنى للبصمة المواردية
مصمم للعمل بهدوء في الخلفية دون تأثير ملموس على أداء التطبيق أو موارد النظام المتاحة.
أمان اتصالات المركز
الاتصالات الموثقة بالرمز المميز بمركز بيزيل تمنع استيعاب المقاييس غير المصرح به وتحافظ على خصوصية بيانات المراقبة الخاصة بك.
لماذا تشغّل Beszel Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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