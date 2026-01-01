NSQ هو نظام أساسي للمراسلة الموزعة في الوقت الفعلي تم إنشاؤه في الأصل في Bitly للتعامل مع مليارات الرسائل يوميًا. على عكس الوسطاء التقليديين، يعمل NSQ كمجموعة لامركزية من البرامج الخفية الصغيرة — لا يوجد عنق زجاجة وسيط واحد، ولا عقدة رئيسية، ولا حالة مشتركة — لذلك يمكن للمنتجين والمستهلكين التوسع أفقيًا دون إعادة تهيئة.

استضافة NSQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تدفقات الأحداث عالية الحجم، والقياس عن بعد، وخطوط أنابيب المهام غير المتزامنة داخل البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم لكل رسالة وبدون تقييد من الخدمة المدارة. يوفر مسؤول الويب المرفق رؤية في الوقت الفعلي للمواضيع والقنوات ومعدلات الرسائل، بينما تلغي خدمة اكتشاف lookupd الحاجة إلى عناوين وسيط مشفرة بشكل ثابت عبر أسطولك.