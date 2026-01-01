نشر NSQ بنقرة واحدة.
منصة مراسلة موزعة في الوقت الفعلي مصممة لتحمل الأخطاء والتدفق عالي الإنتاجية على نطاق واسع.
اختر خطة VPS لـ NSQ
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NSQ؟
NSQ هو نظام أساسي للمراسلة الموزعة في الوقت الفعلي تم إنشاؤه في الأصل في Bitly للتعامل مع مليارات الرسائل يوميًا. على عكس الوسطاء التقليديين، يعمل NSQ كمجموعة لامركزية من البرامج الخفية الصغيرة — لا يوجد عنق زجاجة وسيط واحد، ولا عقدة رئيسية، ولا حالة مشتركة — لذلك يمكن للمنتجين والمستهلكين التوسع أفقيًا دون إعادة تهيئة.
استضافة NSQ ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على تدفقات الأحداث عالية الحجم، والقياس عن بعد، وخطوط أنابيب المهام غير المتزامنة داخل البنية التحتية الخاصة بك بدون رسوم لكل رسالة وبدون تقييد من الخدمة المدارة. يوفر مسؤول الويب المرفق رؤية في الوقت الفعلي للمواضيع والقنوات ومعدلات الرسائل، بينما تلغي خدمة اكتشاف lookupd الحاجة إلى عناوين وسيط مشفرة بشكل ثابت عبر أسطولك.
الميزات الأساسية في NSQ
طوبولوجيا لامركزية
قم بتشغيل برامج nsqd الخفية (daemons) الموجودة في نفس موقع المنتجين واستخدم nsqlookupd للاكتشاف — لا توجد نقطة فشل واحدة ولا وسيط مركزي يعيق الإنتاجية.
تسليم مرة واحدة على الأقل
تضمن قوائم انتظار الرسائل المستمرة مع تجاوز سعة القرص بقاء الرسائل حتى في حالات انقطاع المستهلكين وتدفق البيانات المفاجئ دون فقدان أي أحداث.
توزيع القناة
يتم بث المواضيع إلى قنوات مستقلة متعددة، مما يسمح لمجموعات مستهلكين مختلفة بمعالجة نفس تدفق الأحداث بالتوازي دون الحاجة إلى تنسيق.
واجهة مستخدم الإدارة اللحظية
تعرض لوحة تحكم nsqadmin المستندة إلى المتصفح معدلات الرسائل المباشرة، وعمق كل قناة، وإحصائيات كل عقدة حتى تتمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها في التدفقات بدون أدوات سطر الأوامر.
عملاء HTTP و TCP
مكتبات العميل الأصلية في Go، وبايثون، وجافا، وNode.js، والمزيد، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة للنشر — ادمج من أي لغة دون بروتوكول مخصص.
لماذا تشغّل NSQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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