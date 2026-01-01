Donetick هو تطبيق لإدارة المهام مستضاف ذاتيًا، مصمم خصيصًا للمساحات المعيشية المشتركة والمجموعات الصغيرة. يتجاوز قوائم المهام البسيطة من خلال توفير استراتيجيات تعيين ذكية — بما في ذلك التناوب العشوائي وموازنة عبء العمل بناءً على سجل الإنجاز — بحيث يتم توزيع المسؤوليات المتكررة بشكل عادل بين جميع الأعضاء دون الحاجة إلى تنسيق يدوي.

يدعم الجدولة المرنة أنماط التكرار اليومية والأسبوعية والشهرية والمخصصة، بينما توفر عمليات التكامل مع Telegram و Pushover تذكيرات في الوقت المناسب. يتيح دعم علامات NFC للأعضاء إكمال المهام فورًا عن طريق النقر على علامة في الموقع ذي الصلة. تعني توافقية SSO و OIDC أن Donetick يتناسب مع إعدادات الهوية الحالية، ويحافظ الواجهة الخلفية الخفيفة SQLite على بساطة النشر. يمنحك الاستضافة الذاتية خصوصية كاملة للبيانات بدون رسوم اشتراك.