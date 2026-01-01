نشر Donetick بنقرة واحدة.
مدير مهام تعاوني مفتوح المصدر لتنظيم الأعمال المنزلية والمسؤوليات المتكررة عبر عدة مستخدمين.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Donetick؟
Donetick هو تطبيق لإدارة المهام مستضاف ذاتيًا، مصمم خصيصًا للمساحات المعيشية المشتركة والمجموعات الصغيرة. يتجاوز قوائم المهام البسيطة من خلال توفير استراتيجيات تعيين ذكية — بما في ذلك التناوب العشوائي وموازنة عبء العمل بناءً على سجل الإنجاز — بحيث يتم توزيع المسؤوليات المتكررة بشكل عادل بين جميع الأعضاء دون الحاجة إلى تنسيق يدوي.
يدعم الجدولة المرنة أنماط التكرار اليومية والأسبوعية والشهرية والمخصصة، بينما توفر عمليات التكامل مع Telegram و Pushover تذكيرات في الوقت المناسب. يتيح دعم علامات NFC للأعضاء إكمال المهام فورًا عن طريق النقر على علامة في الموقع ذي الصلة. تعني توافقية SSO و OIDC أن Donetick يتناسب مع إعدادات الهوية الحالية، ويحافظ الواجهة الخلفية الخفيفة SQLite على بساطة النشر. يمنحك الاستضافة الذاتية خصوصية كاملة للبيانات بدون رسوم اشتراك.
الميزات الأساسية في Donetick
تعيين المهام الذكي
يوزع المهام بشكل عادل باستخدام التوزيع العشوائي أو موازنة عبء العمل بناءً على سجل إنجاز كل عضو.
تكرار مرن
يدعم جداول يومية وأسبوعية وشهرية ومخصصة بحيث يبقى كل روتين — من غسل الأطباق اليومي إلى التنظيفات العميقة الشهرية — على المسار الصحيح.
إشعارات الدفع
يتكامل مع تيليجرام وبوش أوفر لإرسال التذكيرات والتنبيهات المتأخرة مباشرة إلى أجهزة الأعضاء.
دعم علامة NFC
ضع علامات NFC في أماكن مناسبة في جميع أنحاء المنزل حتى يتمكن الأعضاء من إكمال المهام على الفور بمجرد النقر بالهاتف.
تسجيل الدخول الموحد (SSO) وOIDC
يتصل بموفري الهوية الحاليين عبر تسجيل الدخول الموحد (Single Sign-On) و OpenID Connect لإدارة المستخدمين بسلاسة.
لماذا تشغّل Donetick على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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