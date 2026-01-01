OpenSpeedTest هو تطبيق مجاني ومفتوح المصدر لاختبار سرعة HTML5 يعمل بالكامل في المتصفح دون الحاجة إلى Flash أو Java أو أي برنامج من جانب العميل. يقيس بدقة سرعة التنزيل وسرعة التحميل وزمن الاستجابة (ping) والاضطراب (jitter) من أي متصفح ويب حديث على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

تمنحك استضافة OpenSpeedTest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة نهاية قياس خاصة وغير متحيزة قريبة من تطبيقاتك المستضافة. على عكس خدمات اختبار السرعة العامة المتأثرة بعلاقات مزودي خدمة الإنترنت، تقيس نسختك الأداء الحقيقي لخادمك الخاص — وهو مثالي لتشخيص مشكلات الشبكة، والتحقق من سرعات مزود خدمة الإنترنت، واختبار اتصالات VPN دون مشاركة أي بيانات مع أطراف ثالثة.