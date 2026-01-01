نشر OpenSpeedTest بتثبيت بنقرة واحدة.
اختبار سرعة الشبكة بتقنية HTML5 ذاتي الاستضافة يقيس سرعة التنزيل والرفع وزمن الاستجابة (ping) والارتعاش (jitter) بدون مكونات إضافية أو خدمات طرف ثالث.
اختر خطة VPS لـ OpenSpeedTest
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenSpeedTest؟
OpenSpeedTest هو تطبيق مجاني ومفتوح المصدر لاختبار سرعة HTML5 يعمل بالكامل في المتصفح دون الحاجة إلى Flash أو Java أو أي برنامج من جانب العميل. يقيس بدقة سرعة التنزيل وسرعة التحميل وزمن الاستجابة (ping) والاضطراب (jitter) من أي متصفح ويب حديث على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.
تمنحك استضافة OpenSpeedTest ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة نهاية قياس خاصة وغير متحيزة قريبة من تطبيقاتك المستضافة. على عكس خدمات اختبار السرعة العامة المتأثرة بعلاقات مزودي خدمة الإنترنت، تقيس نسختك الأداء الحقيقي لخادمك الخاص — وهو مثالي لتشخيص مشكلات الشبكة، والتحقق من سرعات مزود خدمة الإنترنت، واختبار اتصالات VPN دون مشاركة أي بيانات مع أطراف ثالثة.
الميزات الأساسية في OpenSpeedTest
تنفيذ HTML5 خالص
لا تتطلب مكونات إضافية أو فلاش أو جافا — تعمل في أي متصفح حديث على أي جهاز، بما في ذلك IE10 والإصدارات الأحدث.
مقاييس الشبكة الشاملة
يقيس سرعة التنزيل وسرعة الرفع وزمن استجابة الاتصال والتذبذب في تشغيل اختبار واحد.
خادم NGINX خفيف الوزن
بصمة الموارد الضئيلة تعني أن OpenSpeedTest يعمل بكفاءة إلى جانب التطبيقات الأخرى على نفس الخادم الافتراضي الخاص (VPS).
عدم مشاركة البيانات مع جهات خارجية
تبقى جميع بيانات الاختبار على خادمك — لا يتم إرسال نتائج السرعة أو عناوين IP أو إحصائيات الاستخدام إلى خدمات خارجية.
تصميم متجاوب
يعمل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة بواجهة نظيفة خالية من الإعلانات ومطالبات الترقية المميزة.
لماذا تشغّل OpenSpeedTest على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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