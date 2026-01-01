OpenBudgeteer هو تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا، مبني على مبدأ الميزانية القائمة على تخصيص الأموال — مستوحى من أدوات مثل YNAB و Buckets. تقوم بتخصيص كل دولار من دخلك لمخصصات إنفاق محددة قبل بداية الشهر، مما يمنحك خطة واضحة ومقصودة لأموالك بدلاً من مجرد الاستجابة للمصروفات عند وصولها.

تم تطوير OpenBudgeteer باستخدام .NET و Blazor Server، ويعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك لضمان عدم وصول بياناتك المالية أبدًا إلى سحابة طرف ثالث. يتصل بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين دائم ويدعم المصادقة الاختيارية لتأمين الوصول. تم إدراجه في قائمة Awesome Self-Hosted، مما يجعله خيارًا موثوقًا للمستخدمين المهتمين بالخصوصية والذين يبحثون عن بديل مجاني وقادر لبرامج الميزانية التجارية.