نشر OpenBudgeteer بنقرة واحدة.
تطبيق ميزانية الدلو مفتوح المصدر للسيطرة على أموالك الشخصية بنهج منظم وقائم على الفئات.
اختر خطة VPS لـ OpenBudgeteer
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenBudgeteer؟
OpenBudgeteer هو تطبيق تمويل شخصي مستضاف ذاتيًا، مبني على مبدأ الميزانية القائمة على تخصيص الأموال — مستوحى من أدوات مثل YNAB و Buckets. تقوم بتخصيص كل دولار من دخلك لمخصصات إنفاق محددة قبل بداية الشهر، مما يمنحك خطة واضحة ومقصودة لأموالك بدلاً من مجرد الاستجابة للمصروفات عند وصولها.
تم تطوير OpenBudgeteer باستخدام .NET و Blazor Server، ويعمل بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك لضمان عدم وصول بياناتك المالية أبدًا إلى سحابة طرف ثالث. يتصل بقاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين دائم ويدعم المصادقة الاختيارية لتأمين الوصول. تم إدراجه في قائمة Awesome Self-Hosted، مما يجعله خيارًا موثوقًا للمستخدمين المهتمين بالخصوصية والذين يبحثون عن بديل مجاني وقادر لبرامج الميزانية التجارية.
الميزات الأساسية في OpenBudgeteer
ميزانية الفئات
خصص كل دولار من الدخل لسلال إنفاق محددة مسبقًا في بداية كل شهر، مما يحافظ على تنظيم أموالك ووضعها على المسار الصحيح.
ملكية كاملة للبيانات
بياناتك المالية مخزنة حصريًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد سحابة طرف ثالث، ولا رسوم اشتراك، ولا احتكار للموردين.
مصادقة اختيارية
احمِ ميزانيتك باستخدام مصادقة اسم المستخدم وكلمة المرور المدمجة، مما يحافظ على معلوماتك المالية الحساسة متاحة لك وحدك.
استمرارية PostgreSQL
يخزن جميع المعاملات وبيانات الميزانية في قاعدة بيانات PostgreSQL مخصصة لضمان استمرارية موثوقة وآمنة ضد الأعطال وسهولة النسخ الاحتياطي.
واجهة مستخدم خادم بليزر
واجهة ويب حديثة ومتجاوبة مدعومة بخادم Blazor Server توفر تجربة ميزانية سريعة وتفاعلية مباشرة في المتصفح.
لماذا تشغّل OpenBudgeteer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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