نشر PsiTransfer بتثبيت بنقرة واحدة.
مشاركة ملفات بسيطة مستضافة ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها، وحماية بكلمة مرور، وتحميلات قابلة للاستئناف — لا يلزم وجود حسابات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PsiTransfer؟
PsiTransfer هي خدمة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لنقل الملفات لمشاركة الملفات عبر روابط تنزيل تنتهي صلاحيتها — لا تتطلب حسابات للمرسلين أو المستلمين. يتم تنظيم الملفات في مجموعات تحميل ذات فترات احتفاظ قابلة للتكوين تتراوح من تنزيل لمرة واحدة إلى انتهاء صلاحية لمدة 8 أسابيع. يمكن حماية كل مجموعة بكلمة مرور اختياريًا باستخدام تشفير AES، ويمكن للمستلمين تنزيل كل شيء كأرشيف zip أو tar.gz واحد دون تثبيت أي شيء.
استضافة PsiTransfer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية عمليات نقل الملفات: لا توجد قيود على الحجم تفرضها خدمة سحابية، ولا يتم إرسال بيانات تعريف الملفات إلى أطراف ثالثة، وتحكم كامل في سياسات الاحتفاظ والتخزين. تتيح لك لوحة الإدارة الاختيارية مراقبة عمليات التحميل النشطة وإدارة التخزين من صفحة محمية واحدة.
الميزات الأساسية في PsiTransfer
روابط تنزيل تنتهي صلاحيتها
تحديد مدة الاحتفاظ من تنزيل لمرة واحدة وحتى 8 أسابيع — يتم حذف الملفات وروابطها تلقائيًا عند انتهاء صلاحيتها.
لا حاجة لحسابات
يقوم المستلمون بتنزيل الملفات مباشرة من رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى التسجيل أو تسجيل الدخول إلى أي خدمة.
حاويات محمية بكلمة مرور
قم بتأمين أي عملية تحميل باستخدام كلمات مرور دلو مشفرة بتقنية AES بحيث يتمكن المستلمون المقصودون فقط من الوصول إلى الملفات المشتركة.
تحميلات قابلة للاستئناف
تحميلات الملفات الكبيرة تستأنف تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة باستخدام بروتوكول tus.io، مما يمنع عمليات النقل الفاشلة على الاتصالات البطيئة.
أرشيف التنزيل المجمع
يمكن للمستلمين تنزيل جميع الملفات في حاوية كأرشيف واحد بصيغة zip أو tar.gz بنقرة واحدة، دون الحاجة إلى تنزيل الملفات بشكل فردي.
لوحة تحكم الأدمن
راقب جميع المجموعات النشطة، واعرض استخدام التخزين، واحذف التحميلات من لوحة تحكم إدارية محمية بكلمة مرور على /admin.
لماذا تشغّل PsiTransfer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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