PsiTransfer هي خدمة خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر لنقل الملفات لمشاركة الملفات عبر روابط تنزيل تنتهي صلاحيتها — لا تتطلب حسابات للمرسلين أو المستلمين. يتم تنظيم الملفات في مجموعات تحميل ذات فترات احتفاظ قابلة للتكوين تتراوح من تنزيل لمرة واحدة إلى انتهاء صلاحية لمدة 8 أسابيع. يمكن حماية كل مجموعة بكلمة مرور اختياريًا باستخدام تشفير AES، ويمكن للمستلمين تنزيل كل شيء كأرشيف zip أو tar.gz واحد دون تثبيت أي شيء.

استضافة PsiTransfer ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية عمليات نقل الملفات: لا توجد قيود على الحجم تفرضها خدمة سحابية، ولا يتم إرسال بيانات تعريف الملفات إلى أطراف ثالثة، وتحكم كامل في سياسات الاحتفاظ والتخزين. تتيح لك لوحة الإدارة الاختيارية مراقبة عمليات التحميل النشطة وإدارة التخزين من صفحة محمية واحدة.