Isso هو خادم تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus والخدمات المماثلة التابعة لجهات خارجية. يقوم بتخزين جميع التعليقات في قاعدة بيانات SQLite على الخادم الخاص بك، مما يلغي وحدات بكسل التتبع التابعة لجهات خارجية والتبعيات الخارجية لـ JavaScript من متصفحات زوار موقعك.

على عكس خدمات التعليقات السحابية التي تحقق الدخل من بيانات المستخدمين، يحتفظ Isso بتعليقات قرائك على بنية تحتية تملكها. يدعم تنسيق Markdown، وسلاسل التعليقات، وإشعارات البريد الإلكتروني، وقوائم انتظار الإشراف، وواجهة إدارة مدمجة — كل ما يلزم لإعداد تعليقات احترافي دون التنازلات المتعلقة بالخصوصية التي تقدمها الخدمات المستضافة.