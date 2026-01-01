نشر Isso بنقرة واحدة.
خادم تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا للمدونات والمواقع الثابتة، خالٍ من تتبع الجهات الخارجية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Isso؟
Isso هو خادم تعليقات خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus والخدمات المماثلة التابعة لجهات خارجية. يقوم بتخزين جميع التعليقات في قاعدة بيانات SQLite على الخادم الخاص بك، مما يلغي وحدات بكسل التتبع التابعة لجهات خارجية والتبعيات الخارجية لـ JavaScript من متصفحات زوار موقعك.
على عكس خدمات التعليقات السحابية التي تحقق الدخل من بيانات المستخدمين، يحتفظ Isso بتعليقات قرائك على بنية تحتية تملكها. يدعم تنسيق Markdown، وسلاسل التعليقات، وإشعارات البريد الإلكتروني، وقوائم انتظار الإشراف، وواجهة إدارة مدمجة — كل ما يلزم لإعداد تعليقات احترافي دون التنازلات المتعلقة بالخصوصية التي تقدمها الخدمات المستضافة.
الميزات الأساسية في Isso
الخصوصية افتراضيًا
يتم تخزين جميع التعليقات في قاعدة بيانات SQLite الخاصة بك، بدون أي نتبع من طرف ثالث أو تحليلات يتم حقنها في متصفحات زوارك.
ماركداون في التعليقات
يمكن للقراء تنسيق تعليقاتهم باستخدام Markdown، بما في ذلك الخط العريض والمائل والروابط وكتل التعليمات البرمجية، دون أي إعدادات إضافية.
إشعارات البريد الإلكتروني
تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني للتعليقات والردود الجديدة عبر SMTP، مما يبقيك على اطلاع دون الحاجة إلى مطالبة القراء بإنشاء حسابات.
إشراف على التعليقات
احتفظ بالتعليقات في قائمة انتظار المراجعة قبل النشر، مع الموافقة التلقائية الاختيارية لعناوين البريد الإلكتروني التي تم التحقق منها مسبقًا.
واجهة ويب أدمن
تتيح لك واجهة المستخدم الإدارية المدمجة والمحمية بكلمة مرور الموافقة على أي تعليق أو تعديله أو حذفه دون لمس قاعدة البيانات مباشرة.
لماذا تشغّل Isso على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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