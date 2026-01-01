Cap هو بديل CAPTCHA خفيف الوزن ومفتوح المصدر يحمي النماذج وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من الروبوتات باستخدام إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية. بدلاً من مطالبة المستخدمين بتحديد إشارات المرور أو ممرات المشاة، يقوم Cap بتشغيل تحدي SHA-256 صامت في WebAssembly — يتم حله في أجزاء من الثانية للمستخدمين الحقيقيين بينما يجعل الإرسال التلقائي مكلفًا حسابيًا للروبوتات. لا يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط، ولا يتم جمع بيانات سلوكية، ولا تغادر أي طلبات خادمك الخاص.

تمنحك استضافة Cap ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في حماية الروبوتات الخاصة بك دون رسوم لكل عملية تحقق ودون الاعتماد على خدمات مثل Google reCAPTCHA أو Cloudflare Turnstile. توفر لوحة تحكم المسؤول تحليلات التحدي وإدارة مفتاح الموقع.