نشر Cap بتثبيت بنقرة واحدة.
بديل CAPTCHA مفتوح المصدر يركز على الخصوصية، يستخدم إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية — لا تتبع، لا ملفات تعريف الارتباط، لا مكالمات خارجية.
اختر خطة VPS لـ Cap
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Cap؟
Cap هو بديل CAPTCHA خفيف الوزن ومفتوح المصدر يحمي النماذج وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) من الروبوتات باستخدام إثبات العمل بدلاً من الألغاز المرئية. بدلاً من مطالبة المستخدمين بتحديد إشارات المرور أو ممرات المشاة، يقوم Cap بتشغيل تحدي SHA-256 صامت في WebAssembly — يتم حله في أجزاء من الثانية للمستخدمين الحقيقيين بينما يجعل الإرسال التلقائي مكلفًا حسابيًا للروبوتات. لا يتم تعيين ملفات تعريف الارتباط، ولا يتم جمع بيانات سلوكية، ولا تغادر أي طلبات خادمك الخاص.
تمنحك استضافة Cap ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في حماية الروبوتات الخاصة بك دون رسوم لكل عملية تحقق ودون الاعتماد على خدمات مثل Google reCAPTCHA أو Cloudflare Turnstile. توفر لوحة تحكم المسؤول تحليلات التحدي وإدارة مفتاح الموقع.
الميزات الأساسية في Cap
تحديات إثبات العمل
يعمل حساب SHA-256 بصمت في WebAssembly، مما يجعل حماية الروبوتات غير مرئية للمستخدمين الحقيقيين مع زيادة تكلفة الهجمات الآلية.
تتبع صفري
لا يتم تعيين أي ملفات تعريف ارتباط، ولا يتم جمع أي بصمات سلوكية، ولا يتم إرسال أي بيانات إلى خوادم طرف ثالث — متوافق تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حسب التصميم.
لوحة تحكم الأدمن
راقب معدلات إكمال التحديات، وقم بإدارة مفاتيح الموقع، وراجع مقاييس نشاط الروبوتات من خلال لوحة معلومات التحليلات المضمنة.
ودجت خفيف الوزن
الأداة المصغرة من جانب العميل لا يتجاوز حجمها حوالي 20 كيلوبايت، مما يضيف وزنًا ضئيلًا للصفحة لأي موقع أو تطبيق يقوم بتضمينها.
تصميم يعتمد على API أولاً
تحقق من رموز التحدي من جانب الخادم عبر واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة، مما يجعل Cap قابلاً للدمج مع أي لغة أو إطار عمل.
لماذا تشغّل Cap على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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