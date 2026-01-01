OSRM (Open Source Routing Machine) هو محرك توجيه عالي الأداء للمسارات الأقصر في شبكات الطرق المبنية من بيانات OpenStreetMap. وهو يدعم التوجيه خطوة بخطوة، وخطوط تساوي الزمن، ومصفوفات المسافات، ومطابقة الخرائط، وتحسين الرحلات من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP نظيفة، ويُستخدم في الإنتاج بواسطة openstreetmap.org والعديد من منتجات الخرائط التجارية.

يأتي هذا القالب مزودًا بالواجهة الخلفية الرسمية للتوجيه جنبًا إلى جنب مع الواجهة الأمامية الرسمية للاتجاهات، بحيث تحصل على واجهة مستخدم خريطة عاملة فورًا. يزيل استضافة OSRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) حصص الطلبات الفردية وشرائح التسعير، ويحافظ على خصوصية استعلامات الموقع، ويتيح لك تبديل أي منطقة OpenStreetMap تحتاجها دون مشاركة بيانات القياس عن بعد مع طرف ثالث.