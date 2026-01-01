نشر OSRM بتثبيت بنقرة واحدة.
محرك توجيه OpenStreetMap عالي الأداء مع واجهة مستخدم مدمجة للاتجاهات للتنقل بالسيارة والدراجة والقدم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OSRM؟
OSRM (Open Source Routing Machine) هو محرك توجيه عالي الأداء للمسارات الأقصر في شبكات الطرق المبنية من بيانات OpenStreetMap. وهو يدعم التوجيه خطوة بخطوة، وخطوط تساوي الزمن، ومصفوفات المسافات، ومطابقة الخرائط، وتحسين الرحلات من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP نظيفة، ويُستخدم في الإنتاج بواسطة openstreetmap.org والعديد من منتجات الخرائط التجارية.
يأتي هذا القالب مزودًا بالواجهة الخلفية الرسمية للتوجيه جنبًا إلى جنب مع الواجهة الأمامية الرسمية للاتجاهات، بحيث تحصل على واجهة مستخدم خريطة عاملة فورًا. يزيل استضافة OSRM ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) حصص الطلبات الفردية وشرائح التسعير، ويحافظ على خصوصية استعلامات الموقع، ويتيح لك تبديل أي منطقة OpenStreetMap تحتاجها دون مشاركة بيانات القياس عن بعد مع طرف ثالث.
الميزات الأساسية في OSRM
واجهة مستخدم الاتجاهات المدمجة
تأتي الواجهة الأمامية الرسمية لـ OSRM مهيأة مسبقًا للعمل مع الواجهة الخلفية الخاصة بك، مما يمنحك خريطة توجيه تفاعلية دون الحاجة لكتابة أي تعليمات برمجية.
توجيه في جزء من الميلي ثانية
يُرجع محرك دايجسترا متعدد المستويات مسارات على مستوى القارة في غضون أجزاء من الثانية، حتى على أجهزة VPS المتواضعة.
API التوجيه الكامل
نقاط النهاية للمسار والجدول والمطابقة والرحلة والمربع والأقرب تتيح لك بناء الاتجاهات، ومصفوفات الوقت المقدر للوصول (ETA)، ومطابقة خرائط GPS، وحلول مشكلة البائع المتجول (TSP) فوق ذلك.
مناطق OSM مخصصة
وجّه حاوية التهيئة المجمعة إلى أي مستخرج من Geofabrik لتوفير التوجيه لمجموعة بيانات على مستوى بلد أو قارة أو كوكب من اختيارك.
ملفات تعريف سفر متعددة
قم بتبديل ملف تعريف Lua المضمن بين السيارة والدراجة والقدم لتخصيص التوجيه لحالة الاستخدام التي تقوم بنشرها.
لا حصص أو مفاتيح API
تشغيل استعلامات غير محدودة مقابل مثيلك الخاص بدون قيود على المعدل، أو مفاجآت في الفواتير، أو مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة.
لماذا تشغّل OSRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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