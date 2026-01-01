Hugo هو أسرع مولد مواقع ثابتة في العالم، مكتوب بلغة Go وقادر على بناء مواقع ويب كاملة في أجزاء من الثانية. إنه يدعم بوابات التوثيق، ومواقع التسويق، والمدونات الشخصية، وممتلكات الويب للشركات للفرق التي تتراوح من المطورين الأفراد إلى المنظمات الكبرى مثل Kubernetes وNetlify وLet's Encrypt.

استضافة Hugo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك بيئة تطوير مستمرة يمكن الوصول إليها من أي مكان — مثالي للفرق الموزعة، وخطوط أنابيب البناء الآلية، وبيئات الاختبار المرحلي. تظل بنية موقعك، وتكوين القالب، والمحتوى متاحة دائمًا عبر SSH دون الاعتماد على أي خدمة استضافة خارجية.