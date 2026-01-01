نشر Hugo بنقرة واحدة.
أسرع مولد مواقع ثابتة في العالم لبناء مواقع التوثيق والمدونات والمحافظ.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hugo؟
Hugo هو أسرع مولد مواقع ثابتة في العالم، مكتوب بلغة Go وقادر على بناء مواقع ويب كاملة في أجزاء من الثانية. إنه يدعم بوابات التوثيق، ومواقع التسويق، والمدونات الشخصية، وممتلكات الويب للشركات للفرق التي تتراوح من المطورين الأفراد إلى المنظمات الكبرى مثل Kubernetes وNetlify وLet's Encrypt.
استضافة Hugo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك بيئة تطوير مستمرة يمكن الوصول إليها من أي مكان — مثالي للفرق الموزعة، وخطوط أنابيب البناء الآلية، وبيئات الاختبار المرحلي. تظل بنية موقعك، وتكوين القالب، والمحتوى متاحة دائمًا عبر SSH دون الاعتماد على أي خدمة استضافة خارجية.
الميزات الأساسية في Hugo
أوقات إنشاء بالمللي ثانية
يقوم Hugo ببناء حتى المواقع الكبيرة بآلاف الصفحات في أقل من ثانية، وهو أسرع بكثير من المولدات القائمة على JavaScript.
صفر تبعيات
يُشحن هوغو كملف ثنائي واحد بدون أي تبعيات وقت التشغيل، مما يلغي تعارضات الإصدارات ويبسط مسارات النشر.
مسار الأصول المدمج
معالجة الصور الأصلية، وتجميع JavaScript، وتجميع Sass، ودعم TailwindCSS بدون أدوات بناء إضافية.
خادم التحديث المباشر
يعكس خادم التطوير المضمن تغييرات المحتوى والتصميم فورًا، مما يسرع عملية التكرار أثناء تطوير الموقع.
الدعم متعدد اللغات
Native i18n مع محتوى خاص بكل لغة، وعناوين URL، وقوائم يجعل بناء المواقع متعددة اللغات أمرًا سهلاً ومباشرًا بدون إضافات.
لماذا تشغّل Hugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.