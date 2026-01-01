نشر Plandex بنقرة واحدة.
وكيل برمجة بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يعمل عبر الطرفية، يخطط وينفذ مهامًا كبيرة ومتعددة الخطوات عبر العديد من الملفات.
اختر خطة VPS لـ Plandex
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plandex؟
Plandex هو وكيل برمجة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومفتوح المصدر، يعيش في جهازك الطرفي ويتعامل مع مهام برمجية واقعية تمتد عبر عشرات الملفات والعديد من الخطوات. بدلاً من إنتاج مقتطفات لمرة واحدة، يقوم ببناء خطة وتحسينها، ويقوم بتجربة تغييرات الملفات في بيئة معزولة لمراجعة الفروقات قبل تطبيقها، ويتعامل مع ما يصل إلى 2 مليون رمز مميز من السياق للعمل عبر قواعد بيانات كبيرة.
استضافة Plandex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الكود الخاص بك، والمطالبات، والخطط على بنية تحتية تتحكم فيها، بينما يمنحك خادمًا دائمًا يمكن لواجهة سطر الأوامر (CLI) الخفيفة لـ Plandex الاتصال به من أي جهاز تطوير. أنت تجلب بيانات اعتماد مزود النموذج الخاص بك — OpenRouter، Anthropic، OpenAI، Google، أو Ollama المحلي — لذلك لا توجد رسوم منصة لكل مقعد أو قيود على البائع.
الميزات الأساسية في Plandex
تخطيط المهام الكبيرة
يبني خططًا متعددة الخطوات للتغييرات التي تمتد عبر عشرات الملفات بدلاً من إنتاج مقتطفات تعليمات برمجية لمرة واحدة.
سياق 2 مليون رمز
يحمّل ويستدل عبر قواعد أكواد برمجية ضخمة مع نافذة سياق تصل إلى مليوني رمز.
مراجعة الفروقات
يعزل تعديلات الملفات ويعرض الفروقات لكل تغيير حتى توافق أو ترفض قبل أن يمس أي شيء شجرة عملك.
نماذج متعددة المزودين
يتصل بـ OpenRouter، وAnthropic، وOpenAI، وGoogle Gemini، ونماذج Ollama المحلية من جلسة CLI واحدة.
REPL أصلي للمحطة
يعمل في بيئة REPL طرفية مع إكمال الأوامر الذكي، ودعم البرمجة النصية والتوجيه — لا يتطلب علامة تبويب متصفح.
خادم مستضاف ذاتيًا
يتصل CLI الموجود على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك بخادم Plandex على VPS الخاص بك، مما يحافظ على الخطط وحالة المشروع تحت سيطرتك.
لماذا تشغّل Plandex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.