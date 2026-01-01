Plandex هو وكيل برمجة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومفتوح المصدر، يعيش في جهازك الطرفي ويتعامل مع مهام برمجية واقعية تمتد عبر عشرات الملفات والعديد من الخطوات. بدلاً من إنتاج مقتطفات لمرة واحدة، يقوم ببناء خطة وتحسينها، ويقوم بتجربة تغييرات الملفات في بيئة معزولة لمراجعة الفروقات قبل تطبيقها، ويتعامل مع ما يصل إلى 2 مليون رمز مميز من السياق للعمل عبر قواعد بيانات كبيرة.

استضافة Plandex ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على الكود الخاص بك، والمطالبات، والخطط على بنية تحتية تتحكم فيها، بينما يمنحك خادمًا دائمًا يمكن لواجهة سطر الأوامر (CLI) الخفيفة لـ Plandex الاتصال به من أي جهاز تطوير. أنت تجلب بيانات اعتماد مزود النموذج الخاص بك — OpenRouter، Anthropic، OpenAI، Google، أو Ollama المحلي — لذلك لا توجد رسوم منصة لكل مقعد أو قيود على البائع.