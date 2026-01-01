نشر JumpServer بنقرة واحدة.
منصة إدارة الوصول المتميز مفتوحة المصدر للوصول المركزي إلى SSH و RDP وقواعد البيانات لجميع بنيتك التحتية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام JumpServer؟
JumpServer هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة الوصول المتميز (PAM) يوفر بوابة مركزية للوصول إلى جميع أصول البنية التحتية — الخوادم وقواعد البيانات ومجموعات Kubernetes وأجهزة الشبكة. بدلاً من توزيع مفاتيح SSH أو مشاركة كلمات المرور مباشرةً، تقوم الفرق بالمصادقة عبر JumpServer، والذي يعمل كوكيل لكل اتصال، ويسجل جميع الأنشطة، ويسجل الجلسات لأغراض التدقيق والامتثال. يتم التحكم في الوصول بواسطة أذونات قائمة على الأدوار وسير عمل موافقة اختياري.
تحافظ استضافة JumpServer ذاتيًا على جميع تسجيلات الجلسات وسجلات الوصول وبيانات الاعتماد المخزنة على البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر بالغ الأهمية لأطر الامتثال مثل SOX وPCI-DSS وISO 27001 التي تتطلب مسارات تدقيق وإثباتًا بأن الوصول إلى الأنظمة الحساسة يتم التحكم فيه ومراقبته.
الميزات الأساسية في JumpServer
بوابة وصول مركزية
توجيه جميع اتصالات SSH و RDP و VNC وقواعد البيانات عبر وكيل واحد مدقق، مما يلغي التعرض المباشر لبيانات الاعتماد للمهندسين.
تسجيل الجلسة وإعادة تشغيلها
يتم تسجيل كل جلسة مميزة وإعادة عرضها في المتصفح، مما يمنح فرق الأمن سجلاً كاملاً للتحقيق الجنائي لجميع أنشطة البنية التحتية.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أصول محددة بأذونات دقيقة وسير عمل موافقة محدد بوقت، بحيث لا تتم مشاركة بيانات الاعتماد مباشرة أبدًا.
دعم متعدد البروتوكولات
إدارة خوادم لينكس عبر SSH، وأجهزة ويندوز عبر RDP أو VNC، وقواعد البيانات العلائقية، ومجموعات Kubernetes، وأجهزة الشبكة من منصة واحدة.
خزانة بيانات الاعتماد المُدمجة
قم بتخزين بيانات الاعتماد وتدويرها ودفعها تلقائيًا حتى يتصل المستخدمون عبر JumpServer دون معرفة كلمات المرور الأساسية.
لماذا تشغّل JumpServer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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