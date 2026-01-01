JumpServer هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة الوصول المتميز (PAM) يوفر بوابة مركزية للوصول إلى جميع أصول البنية التحتية — الخوادم وقواعد البيانات ومجموعات Kubernetes وأجهزة الشبكة. بدلاً من توزيع مفاتيح SSH أو مشاركة كلمات المرور مباشرةً، تقوم الفرق بالمصادقة عبر JumpServer، والذي يعمل كوكيل لكل اتصال، ويسجل جميع الأنشطة، ويسجل الجلسات لأغراض التدقيق والامتثال. يتم التحكم في الوصول بواسطة أذونات قائمة على الأدوار وسير عمل موافقة اختياري.

تحافظ استضافة JumpServer ذاتيًا على جميع تسجيلات الجلسات وسجلات الوصول وبيانات الاعتماد المخزنة على البنية التحتية الخاصة بك — وهو أمر بالغ الأهمية لأطر الامتثال مثل SOX وPCI-DSS وISO 27001 التي تتطلب مسارات تدقيق وإثباتًا بأن الوصول إلى الأنظمة الحساسة يتم التحكم فيه ومراقبته.