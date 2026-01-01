نشر Mail-Archiver بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة أرشفة بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا تتصل بأي صندوق بريد IMAP أو Microsoft 365 وتحفظ كل رسالة محليًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mail-Archiver؟
Mail-Archiver هو نظام أساسي مفتوح المصدر لأرشفة البريد الإلكتروني والبحث فيه، مبني على ASP.NET Core وPostgreSQL. يتصل بحسابات IMAP وMicrosoft 365 عبر Graph API، مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين، بحيث يكون لديك دائمًا نسخة محلية قابلة للبحث لكل رسالة ومرفق.
تضع استضافة أرشيف بريدك الإلكتروني ذاتيًا الامتثال، وسجلات التدقيق، والتخزين طويل الأجل تحت سيطرتك الكاملة — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث، ولا رسوم لكل صندوق بريد، ولا اعتماد على سياسة الاحتفاظ الخاصة بمزود بريدك الإلكتروني. يمكن تصدير رسائل البريد الإلكتروني كأرشيفات .mbox أو .eml، أو استعادتها إلى أي صندوق بريد، أو البحث فيها في ثوانٍ عبر سنوات من التاريخ.
الميزات الأساسية في Mail-Archiver
مزامنة IMAP و M365
يقوم بأرشفة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من أي صندوق بريد IMAP أو Microsoft 365 وفق جدول زمني قابل للتكوين، مما يحافظ على تحديث نسختك المحلية دائمًا.
بحث بالنص الكامل
ابحث فورًا في جميع رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات المؤرشفة، مع فلاتر حسب المرسل، والنطاق الزمني، وصندوق البريد.
تصدير واستعادة
تصدير صناديق البريد بالكامل بصيغة .mbox أو ملفات .eml مضغوطة، أو استعادة رسائل بريد إلكتروني مختارة إلى أي صندوق بريد وجهة.
وصول متعدد المستخدمين
إدارة مستخدمين متعددين بأدوار المسؤول، والمدير الذاتي، والأدوار القياسية، لكل منهم أذونات خاصة بكل حساب وسجل وصول كامل.
سياسات الاستبقاء
إزالة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من خادم البريد المصدر بعد عدد محدد من الأيام مع الحفاظ على الأرشيف المحلي سليمًا.
استيراد MBox و EML
استورد أرشيفات .mbox أو .eml الموجودة بحجم يصل إلى 10 جيجابايت للترحيل بعيدًا عن عملاء البريد الإلكتروني الآخرين أو أدوات الأرشفة.
لماذا تشغّل Mail-Archiver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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