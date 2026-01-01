خصم يصل إلى 68% على Mail-Archiver

نشر Mail-Archiver بتثبيت بنقرة واحدة.

منصة أرشفة بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا تتصل بأي صندوق بريد IMAP أو Microsoft 365 وتحفظ كل رسالة محليًا.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Mail-Archiver بتثبيت بنقرة واحدة.

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تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
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نطاق تردّدي 32TB
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KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
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1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mail-Archiver؟

Mail-Archiver هو نظام أساسي مفتوح المصدر لأرشفة البريد الإلكتروني والبحث فيه، مبني على ASP.NET Core وPostgreSQL. يتصل بحسابات IMAP وMicrosoft 365 عبر Graph API، مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين، بحيث يكون لديك دائمًا نسخة محلية قابلة للبحث لكل رسالة ومرفق.

تضع استضافة أرشيف بريدك الإلكتروني ذاتيًا الامتثال، وسجلات التدقيق، والتخزين طويل الأجل تحت سيطرتك الكاملة — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث، ولا رسوم لكل صندوق بريد، ولا اعتماد على سياسة الاحتفاظ الخاصة بمزود بريدك الإلكتروني. يمكن تصدير رسائل البريد الإلكتروني كأرشيفات .mbox أو .eml، أو استعادتها إلى أي صندوق بريد، أو البحث فيها في ثوانٍ عبر سنوات من التاريخ.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Mail-Archiver

مزامنة IMAP و M365

يقوم بأرشفة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من أي صندوق بريد IMAP أو Microsoft 365 وفق جدول زمني قابل للتكوين، مما يحافظ على تحديث نسختك المحلية دائمًا.

بحث بالنص الكامل

ابحث فورًا في جميع رسائل البريد الإلكتروني والمرفقات المؤرشفة، مع فلاتر حسب المرسل، والنطاق الزمني، وصندوق البريد.

تصدير واستعادة

تصدير صناديق البريد بالكامل بصيغة .mbox أو ملفات .eml مضغوطة، أو استعادة رسائل بريد إلكتروني مختارة إلى أي صندوق بريد وجهة.

وصول متعدد المستخدمين

إدارة مستخدمين متعددين بأدوار المسؤول، والمدير الذاتي، والأدوار القياسية، لكل منهم أذونات خاصة بكل حساب وسجل وصول كامل.

سياسات الاستبقاء

إزالة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا من خادم البريد المصدر بعد عدد محدد من الأيام مع الحفاظ على الأرشيف المحلي سليمًا.

استيراد MBox و EML

استورد أرشيفات .mbox أو .eml الموجودة بحجم يصل إلى 10 جيجابايت للترحيل بعيدًا عن عملاء البريد الإلكتروني الآخرين أو أدوات الأرشفة.

لماذا تشغّل Mail-Archiver على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

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حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

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شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

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