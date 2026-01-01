Mail-Archiver هو نظام أساسي مفتوح المصدر لأرشفة البريد الإلكتروني والبحث فيه، مبني على ASP.NET Core وPostgreSQL. يتصل بحسابات IMAP وMicrosoft 365 عبر Graph API، مزامنة رسائل البريد الإلكتروني تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين، بحيث يكون لديك دائمًا نسخة محلية قابلة للبحث لكل رسالة ومرفق.

تضع استضافة أرشيف بريدك الإلكتروني ذاتيًا الامتثال، وسجلات التدقيق، والتخزين طويل الأجل تحت سيطرتك الكاملة — لا يوجد وصول سحابي لطرف ثالث، ولا رسوم لكل صندوق بريد، ولا اعتماد على سياسة الاحتفاظ الخاصة بمزود بريدك الإلكتروني. يمكن تصدير رسائل البريد الإلكتروني كأرشيفات .mbox أو .eml، أو استعادتها إلى أي صندوق بريد، أو البحث فيها في ثوانٍ عبر سنوات من التاريخ.