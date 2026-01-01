Dependency-Track هو مشروع رائد لمنظمة OWASP يوفر لفرق الأمن والهندسة رؤية مستمرة لمخاطر سلسلة توريد البرامج. يستوعب مستندات قائمة مكونات البرامج (SBOM) بتنسيق CycloneDX ويحلل كل مكون مقابل مصادر الثغرات الأمنية الموثوقة بما في ذلك قاعدة بيانات الثغرات الوطنية (National Vulnerability Database)، وإشعارات GitHub (GitHub Advisories)، ومؤشر OSS (OSS Index)، و VulnDB — بحيث يظهر الكشف عن CVE واحد على الفور في كل مشروع يشحن المكتبة المتأثرة.

يؤدي استضافة Dependency-Track ذاتيًا إلى الاحتفاظ بقوائم مكونات البرامج (SBOMs) ونتائج الثغرات الأمنية المتعلقة بتطبيقاتك الخاصة بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر مهم للمؤسسات الخاضعة لقيود تنظيمية أو تعاقدية بشأن مكان وجود بيانات تتبع سلسلة التوريد. يحتفظ النشر المدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL بسجل تدقيق كامل لمخزونات المكونات وقرارات السياسة عبر كل إصدار.