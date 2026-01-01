نشر Dependency-Track بنقرة واحدة.
منصة تحليل مكونات مفتوحة المصدر تراقب باستمرار قوائم مكونات البرامج بحثًا عن الثغرات الأمنية والمكونات القديمة ومخاطر الترخيص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dependency-Track؟
Dependency-Track هو مشروع رائد لمنظمة OWASP يوفر لفرق الأمن والهندسة رؤية مستمرة لمخاطر سلسلة توريد البرامج. يستوعب مستندات قائمة مكونات البرامج (SBOM) بتنسيق CycloneDX ويحلل كل مكون مقابل مصادر الثغرات الأمنية الموثوقة بما في ذلك قاعدة بيانات الثغرات الوطنية (National Vulnerability Database)، وإشعارات GitHub (GitHub Advisories)، ومؤشر OSS (OSS Index)، و VulnDB — بحيث يظهر الكشف عن CVE واحد على الفور في كل مشروع يشحن المكتبة المتأثرة.
يؤدي استضافة Dependency-Track ذاتيًا إلى الاحتفاظ بقوائم مكونات البرامج (SBOMs) ونتائج الثغرات الأمنية المتعلقة بتطبيقاتك الخاصة بالكامل داخل البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر مهم للمؤسسات الخاضعة لقيود تنظيمية أو تعاقدية بشأن مكان وجود بيانات تتبع سلسلة التوريد. يحتفظ النشر المدعوم بقاعدة بيانات PostgreSQL بسجل تدقيق كامل لمخزونات المكونات وقرارات السياسة عبر كل إصدار.
الميزات الأساسية في Dependency-Track
استيعاب SBOM
يقبل قوائم مواد CycloneDX مباشرة من مسارات CI/CD وأدوات البناء وماسحات SCA — لا يلزم تثبيت أي وكيل على مضيفي التطبيق.
معلومات استخباراتية عن الثغرات الأمنية متعددة المصادر
يربط كل مكون بقواعد بيانات NVD، وإشعارات GitHub، ومؤشر OSS، و VulnDB بحيث تظهر CVEs المكتشفة حديثًا عبر جميع المشاريع المتأثرة على الفور.
محرك السياسات
تحديد وتطبيق السياسات المتعلقة بخطورة الثغرات الأمنية، وأنواع التراخيص، وعمر المكونات، وإفشال عمليات بناء التكامل المستمر (CI) عندما تنتهك المشاريع المعايير التنظيمية.
الامتثال للترخيص
تحدد كل ترخيص عبر مخطط التبعية وتضع علامة على التراخيص غير المتوافقة أو المقيدة قبل شحنها في إصدار.
EPSS وسياق الاستغلال
يحدد أولويات النتائج باستخدام نظام تسجيل نقاط التنبؤ بالاستغلال ومؤشرات الاستغلال المعروفة، مع تركيز جهود المعالجة على الثغرات الأمنية الأكثر عرضة للهجوم.
REST API و webhooks
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة وإشعارات صادرة إلى Slack وMicrosoft Teams وJira وwebhooks تتيح لك ربط النتائج بسير عمل إصدار التذاكر والتنبيهات الحالي.
لماذا تشغّل Dependency-Track على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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