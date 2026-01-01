نشر eXeLearning بنقرة واحدة.
أداة تأليف مفتوحة المصدر لإنشاء موارد تعليمية تفاعلية بصيغتي SCORM و HTML5.
اختر خطة VPS لـ eXeLearning
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام eXeLearning؟
eXeLearning هو بيئة تأليف مرخصة بموجب AGPL يستخدمها المعلمون ومصممو التعليم لبناء محتوى تعليمي تفاعلي دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية. بدعم من وزارة التعليم الإسبانية وشبكة من الإدارات الإقليمية، يركز على إنتاج موارد قائمة على المعايير تعمل في أي نظام لإدارة التعلم.
استضافة eXeLearning ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مواد الدورة التدريبية، والصادرات الموجهة للطلاب، وبيانات اعتماد التأليف بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي، ونشر الصادرات إلى Moodle أو أي نظام إدارة تعلم (LMS)، وتجنب قيود الترخيص ومخاوف إقامة البيانات لخدمات التأليف السحابية.
الميزات الأساسية في eXeLearning
آي ديفايسز تفاعلية
تحول المكونات الجاهزة للاختبارات ودراسات الحالة والوسائط المتعددة والأنشطة التأملية المحتوى الثابت إلى دروس تفاعلية منظمة.
تصدير SCORM و HTML5
انشر الدورات التدريبية كحزم SCORM، أو محتوى IMS، أو مواقع HTML5 مستقلة لتشغيلها في أي نظام إدارة تعلم (LMS) أو على استضافة ويب عادية.
تعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مؤلفين تحرير نفس المشروع في وقت واحد من خلال مزامنة Yjs WebSocket المدمجة، مما يعكس سير عمل محررات المستندات الحديثة.
تكامل Moodle
دفع الدورات المكتملة مباشرة إلى Moodle كأنشطة جاهزة للنشر، مما يلغي خطوة التحميل اليدوي بين التأليف والنشر.
واجهة متعددة اللغات
الدعم الأصلي للإنجليزية والإسبانية والكتالونية والباسكية والجاليكية والفالنسية والإسبرانتو يجعله مناسبًا لبرامج التعليم الإقليمية وثنائية اللغة.
معايير مفتوحة وسهلة الوصول
المحتوى الذي تم إنشاؤه يتبع إرشادات الوصول إلى الويب والتنسيقات المفتوحة، مما يضمن بقاء الموارد قابلة للاستخدام والنقل لسنوات قادمة.
لماذا تشغّل eXeLearning على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.