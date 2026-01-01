eXeLearning هو بيئة تأليف مرخصة بموجب AGPL يستخدمها المعلمون ومصممو التعليم لبناء محتوى تعليمي تفاعلي دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية. بدعم من وزارة التعليم الإسبانية وشبكة من الإدارات الإقليمية، يركز على إنتاج موارد قائمة على المعايير تعمل في أي نظام لإدارة التعلم.

استضافة eXeLearning ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على مواد الدورة التدريبية، والصادرات الموجهة للطلاب، وبيانات اعتماد التأليف بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك. يمكن للفرق التعاون في الوقت الفعلي، ونشر الصادرات إلى Moodle أو أي نظام إدارة تعلم (LMS)، وتجنب قيود الترخيص ومخاوف إقامة البيانات لخدمات التأليف السحابية.