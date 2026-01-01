نشر Imaginary بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة HTTP مصغرة سريعة وقابلة للتوسع لمعالجة الصور عالية الأداء، مدعومة بواسطة libvips.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Imaginary؟
Imaginary هي خدمة مصغرة (microservice) مفتوحة المصدر تعمل ببروتوكول HTTP ومكتوبة بلغة Go، تؤدي عمليات معالجة صور عالية الأداء مثل تغيير الحجم، والقص، والتدوير، والعلامة المائية، وتحويل التنسيق، والقص الذكي. مدعومة بمكتبة libvips، تعالج الصور أسرع عدة مرات من ImageMagick أو GraphicsMagick مع استخدام ذاكرة أقل بكثير.
استضافة Imaginary ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك خدمة معالجة صور خاصة ومنخفضة الكمون لمواقع الويب الخاصة بك، وتطبيقات الهاتف المحمول، وخطوط الأنابيب، بدون رسوم لكل طلب وبدون تعرض بيانات طرف ثالث. وهي جاهزة للدمج عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة وتدعم ترخيص مفتاح API، وتوقيع عناوين URL، والتحكم في السرعة (throttling)، وCORS للتعرض العام الآمن.
الميزات الأساسية في Imaginary
أداء libvips
معالجة صور JPEG وPNG وWEBP وHEIF وTIFF أسرع بما يصل إلى 8 مرات من ImageMagick مع استهلاك منخفض للذاكرة.
عمليات صور متقدمة
تغيير الحجم، قص، قص ذكي، تدوير، تكبير/تصغير، وضع علامة مائية، تمويه، وتحويل التنسيقات من خلال نقطة نهاية HTTP واحدة لكل عملية.
تحويلات خط الأنابيب
ربط تحويلات صور متعددة ومستقلة في طلب HTTP واحد لعرض المشتقات دون رحلات ذهاب وعودة إضافية.
مفتاح API وتوقيع URL
حماية الخدمة باستخدام ترخيص مفتاح API وتوقيعات HMAC URL لمنع إساءة الاستخدام عند تعرضها للعملاء العامين.
خنق التزامن
محدد سرعة HTTP المدمج يحد من الطلبات المتزامنة في الثانية للحفاظ على استجابة الخدمة تحت حركة المرور الكثيفة.
مصادر الروابط عن بعد
جلب ومعالجة الصور مباشرة من مصادر HTTP بعيدة أو دليل محلي مثبت باستخدام معلمات الاستعلام.
لماذا تشغّل Imaginary على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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