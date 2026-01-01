Imaginary هي خدمة مصغرة (microservice) مفتوحة المصدر تعمل ببروتوكول HTTP ومكتوبة بلغة Go، تؤدي عمليات معالجة صور عالية الأداء مثل تغيير الحجم، والقص، والتدوير، والعلامة المائية، وتحويل التنسيق، والقص الذكي. مدعومة بمكتبة libvips، تعالج الصور أسرع عدة مرات من ImageMagick أو GraphicsMagick مع استخدام ذاكرة أقل بكثير.

استضافة Imaginary ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك خدمة معالجة صور خاصة ومنخفضة الكمون لمواقع الويب الخاصة بك، وتطبيقات الهاتف المحمول، وخطوط الأنابيب، بدون رسوم لكل طلب وبدون تعرض بيانات طرف ثالث. وهي جاهزة للدمج عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP بسيطة وتدعم ترخيص مفتاح API، وتوقيع عناوين URL، والتحكم في السرعة (throttling)، وCORS للتعرض العام الآمن.