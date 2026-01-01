HeyForm هو منشئ نماذج حديث ومفتوح المصدر يقوم بإنشاء واجهات محادثة جذابة حيث تظهر الأسئلة واحدًا تلو الآخر. يوفر هذا النهج معدلات إكمال أعلى بكثير مقارنة بمنشئي النماذج التقليديين، مما يجعله مثاليًا للاستبيانات والاستبيانات والاختبارات ونماذج التقاط العملاء المحتملين.

مع أكثر من 40 نوعًا من المدخلات، والمنطق الشرطي، والمظاهر المخصصة، والتحليلات المضمنة، يوفر HeyForm منصة قوية بدون تعليمات برمجية لجمع البيانات مع الحفاظ على جميع الإرسالات تحت سيطرتك. يتضمن هذا القالب MongoDB لتخزين النماذج، و KeyDB للتخزين المؤقت، وتوجيه Traefik HTTPS للوصول الآمن إلى النماذج.