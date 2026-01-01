خصم يصل إلى 68% على Serge

نشر Serge بنقرة واحدة.

واجهة دردشة مستضافة ذاتيًا لتشغيل نماذج LLaMA و Alpaca محليًا عبر llama.cpp بدون تكاليف API.

أطلق تطبيقك فورًا
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Serge بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Serge

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Serge؟

Serge هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر لتشغيل نماذج اللغات من عائلة LLaMA محليًا عبر llama.cpp، مع دعم ممتاز لـ Alpaca وVicuna وGPT4All وغيرها من التعديلات الدقيقة المجتمعية. فهو يجمع واجهة مستخدم ويب SvelteKit، وواجهة خلفية FastAPI، وسجل نماذج مدعوم بـ Redis في حاوية واحدة، حتى تتمكن من سحب نماذج GGUF، وإدارة جلسات الدردشة، وضبط معلمات الاستدلال دون الحاجة إلى ربط خدمات متعددة.

استضافة Serge ذاتيًا تحافظ على كل مطالبة واستجابة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات خارجية، ولا قياس عن بعد، ولا تكاليف لكل رمز. يعمل الاستدلال المعتمد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) فقط فورًا، مما يجعله طريقة عملية لتشغيل نماذج LLM الخاصة دون الدفع مقابل وقت وحدة معالجة الرسوميات (GPU) السحابية أو الاشتراك في خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Serge

يعمل على CPU

يُشغّل llama.cpp الاستدلال المحلي بالكامل بدون وحدة معالجة رسومية (GPU)، بحيث يمكنك الدردشة مع نماذج LLaMA المكممة على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي.

سجل النماذج المُدمج

سحب والتبديل بين نماذج Alpaca و Vicuna و GPT4All ونماذج GGUF الأخرى مباشرة من واجهة المستخدم الويب دون نسخ الملفات يدويًا.

استدلال قابل للضبط

اضبط درجة الحرارة، top-k، top-p، طول السياق، ومعلمات التوليد الأخرى لكل محادثة للتحكم في نمط الاستجابة وجودتها.

سجل الدردشة المستمر

تُخزّن المحادثات وأوزان النماذج التي تم تنزيلها في وحدات تخزين Docker، وتصمد أمام عمليات إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.

REST API مضمن

توفر الواجهة الخلفية لـ FastAPI نقاط نهاية الدردشة والنموذج والجلسة حتى تتمكن من دمج Serge مع البرامج النصية المخصصة أو الروبوتات أو التطبيقات.

لا توجد مفاتيح API خارجية

كل شيء يعمل في حاوية واحدة دون الحاجة إلى حساب OpenAI أو Anthropic أو حساب سحابي — المطالبات لا تغادر خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا.

لماذا تشغّل Serge على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
ابدأ الآن
ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
Herriman

استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

Martin K
Martin K

الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

ابدأ الآن

استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر

9router

9router

9router VPS | وكيل AI API بنقرة واحدة وكيل لتوجيه AI API مع تحسين الرموز لأكثر من 40 مزودًا لنماذج LLM

اختر
Agent Zero

Agent Zero

إطار عمل وكيل ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر مع تعاون متعدد الوكلاء وذاكرة دائمة

اختر
Dify

Dify

منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG، والوكلاء، وسير العمل

اختر
اطّلع على جميع التطبيقات

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.