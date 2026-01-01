نشر Serge بنقرة واحدة.
واجهة دردشة مستضافة ذاتيًا لتشغيل نماذج LLaMA و Alpaca محليًا عبر llama.cpp بدون تكاليف API.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Serge؟
Serge هو واجهة دردشة مفتوحة المصدر لتشغيل نماذج اللغات من عائلة LLaMA محليًا عبر llama.cpp، مع دعم ممتاز لـ Alpaca وVicuna وGPT4All وغيرها من التعديلات الدقيقة المجتمعية. فهو يجمع واجهة مستخدم ويب SvelteKit، وواجهة خلفية FastAPI، وسجل نماذج مدعوم بـ Redis في حاوية واحدة، حتى تتمكن من سحب نماذج GGUF، وإدارة جلسات الدردشة، وضبط معلمات الاستدلال دون الحاجة إلى ربط خدمات متعددة.
استضافة Serge ذاتيًا تحافظ على كل مطالبة واستجابة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا توجد واجهة برمجة تطبيقات خارجية، ولا قياس عن بعد، ولا تكاليف لكل رمز. يعمل الاستدلال المعتمد على وحدة المعالجة المركزية (CPU) فقط فورًا، مما يجعله طريقة عملية لتشغيل نماذج LLM الخاصة دون الدفع مقابل وقت وحدة معالجة الرسوميات (GPU) السحابية أو الاشتراك في خدمة ذكاء اصطناعي تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في Serge
يعمل على CPU
يُشغّل llama.cpp الاستدلال المحلي بالكامل بدون وحدة معالجة رسومية (GPU)، بحيث يمكنك الدردشة مع نماذج LLaMA المكممة على خادم افتراضي خاص (VPS) قياسي.
سجل النماذج المُدمج
سحب والتبديل بين نماذج Alpaca و Vicuna و GPT4All ونماذج GGUF الأخرى مباشرة من واجهة المستخدم الويب دون نسخ الملفات يدويًا.
استدلال قابل للضبط
اضبط درجة الحرارة، top-k، top-p، طول السياق، ومعلمات التوليد الأخرى لكل محادثة للتحكم في نمط الاستجابة وجودتها.
سجل الدردشة المستمر
تُخزّن المحادثات وأوزان النماذج التي تم تنزيلها في وحدات تخزين Docker، وتصمد أمام عمليات إعادة تشغيل الحاويات والترقيات.
REST API مضمن
توفر الواجهة الخلفية لـ FastAPI نقاط نهاية الدردشة والنموذج والجلسة حتى تتمكن من دمج Serge مع البرامج النصية المخصصة أو الروبوتات أو التطبيقات.
لا توجد مفاتيح API خارجية
كل شيء يعمل في حاوية واحدة دون الحاجة إلى حساب OpenAI أو Anthropic أو حساب سحابي — المطالبات لا تغادر خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أبدًا.
لماذا تشغّل Serge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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