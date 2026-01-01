هافن هو تطبيق تدوين شخصي مفتوح المصدر مبني على Ruby on Rails للكتاب الذين يرغبون في مساحة خاصة للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من الإنترنت العام. لا يوجد تسجيل ذاتي، ولا إعلانات، ولا أدوات تتبع، ولا خلاصات خوارزمية — فقط الأشخاص الذين تنشئ لهم حسابات يمكنهم قراءة منشوراتك.

تُبقي استضافة هافن ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سجلات يومياتك وصورك وقائمة المشتركين لديك تحت سيطرتك الكاملة، مع محرر ماركداون، وقارئ RSS مدمج، وتقليص حجم الصور المُعد للقراءة ذات النطاق الترددي المنخفض.