نشر Haven بنقرة واحدة.
منصة تدوين خاصة مستضافة ذاتيًا للمجلات الشخصية وتحديثات العائلة والكتابة التي تتم مشاركتها فقط مع الأشخاص الذين تدعوهم.
اختر خطة VPS لـ Haven
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Haven؟
هافن هو تطبيق تدوين شخصي مفتوح المصدر مبني على Ruby on Rails للكتاب الذين يرغبون في مساحة خاصة للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من الإنترنت العام. لا يوجد تسجيل ذاتي، ولا إعلانات، ولا أدوات تتبع، ولا خلاصات خوارزمية — فقط الأشخاص الذين تنشئ لهم حسابات يمكنهم قراءة منشوراتك.
تُبقي استضافة هافن ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) سجلات يومياتك وصورك وقائمة المشتركين لديك تحت سيطرتك الكاملة، مع محرر ماركداون، وقارئ RSS مدمج، وتقليص حجم الصور المُعد للقراءة ذات النطاق الترددي المنخفض.
الميزات الأساسية في Haven
خاص افتراضيًا
عدم التسجيل الذاتي يعني أن القراء المدعوين فقط يمكنهم رؤية منشوراتك وصورك وتعليقاتك — مثالي لمدونات العائلة والمجلات الشخصية.
محرر ماركداون
اكتب منشورات بصيغة ماركداون مع معاينة مباشرة، وصور مدمجة، وفيديو، وصوت يتم عرضها مباشرة داخل المحرر.
قارئ RSS مُدمج
تابع مدونات Haven الأخرى والخلاصات العامة من داخل لوحة التحكم الخاصة بك دون الحاجة إلى قارئ خلاصات منفصل.
خلاصات RSS خاصة
يحصل كل قارئ مدعو على عنوان URL شخصي وموثق لخلاصات RSS، ليتمكن من الاشتراك في أي قارئ خلاصات دون الكشف عن مدونتك للعامة.
مراعٍ للنطاق الترددي
الصور التي تم تحميلها يتم تقليل حجمها تلقائيًا وتأتي الواجهة بدون أطر عمل JavaScript، لتبقى الصفحات سريعة على الشبكات البطيئة.
ثيمات قابلة للتخصيص
قم بحقن CSS وخطوط مخصصة مباشرة من لوحة الإدارة لمطابقة أسلوبك الشخصي دون الحاجة إلى تعديل الكود الأساسي.
لماذا تشغّل Haven على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.