نشر EmailEngine بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات بريد إلكتروني مستضافة ذاتيًا تربط حسابات IMAP و SMTP وتعرضها كواجهة REST موحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام EmailEngine؟
EmailEngine هي خدمة مستضافة ذاتيًا تتصل بصناديق بريد IMAP و SMTP — بما في ذلك Gmail و Outlook وأي مزود قياسي — وتكشف عن جميع عمليات البريد الإلكتروني من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST واحدة. بدلاً من كتابة رمز التطبيق الذي يتحدث IMAP مباشرةً، يقوم المطورون بتسجيل حسابات البريد الإلكتروني مع EmailEngine ثم يرسلون ويستقبلون ويبحثون ويزامنون رسائل البريد الإلكتروني من خلال نقاط نهاية HTTP نظيفة.
استضافة EmailEngine ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد حساب البريد الإلكتروني وبيانات الرسائل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. يتعامل EmailEngine مع إعادة الاتصال وتشفير بيانات الاعتماد وتسليم الويب هوك بحيث يظل رمز التطبيق مركزًا على منطق العمل بدلاً من التعامل مع بروتوكول البريد الإلكتروني. يتم تضمين نسخة تجريبية لمدة 14 يومًا؛ ويلزم ترخيص للاستخدام المستمر في الإنتاج.
الميزات الأساسية في EmailEngine
واجهة برمجة تطبيقات REST الموحدة للبريد الإلكتروني
الوصول إلى جميع عمليات IMAP و SMTP — إرسال، استقبال، بحث، مزامنة — عبر نقطة نهاية HTTP واحدة بغض النظر عن مزود البريد الإلكتروني.
إدارة الحسابات المتعددة
سجل حسابات بريد إلكتروني متعددة من أي مزود وقم بإدارة جميع صناديق البريد الوارد من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متسقة دون الحاجة إلى عمل تكامل خاص بكل مزود.
تسليم أحداث الويب هوك
تلقي إشعارات HTTP في الوقت الفعلي عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة، أو قراءة الرسائل، أو تغير حالة صندوق البريد، دون الحاجة إلى الاستقصاء.
تشفير بيانات الاعتماد
يتم تشفير جميع كلمات مرور حسابات البريد الإلكتروني المخزنة ورموز OAuth المميزة باستخدام مفتاح السر الرئيسي الذي تقوم بتكوينه عند النشر.
وكيل إرسال SMTP
إرسال رسائل البريد الإلكتروني نيابة عن الحسابات المسجلة عبر وكيل SMTP مدمج دون الكشف عن بيانات الاعتماد الأولية لخدمات الإرسال.
لماذا تشغّل EmailEngine على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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